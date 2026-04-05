Mes de Corrientes: arrancaron los festejos por los 438 años con un show artístico

La ciudad de Corrientes dio inicio al Mes de Corrientes con un espectáculo cultural en el anfiteatro José Hernández, donde el talento local fue protagonista en una noche que combinó música y danza frente a una multitud.

La propuesta artística estuvo a cargo de distintos elencos municipales, entre ellos el Ballet Contemporáneo, Ensamble Musical, Ballet de Cámara, la Orquesta y Coro Herminio Giménez, Ballet Las 7 Corrientes y Selva Guaraní, que ofrecieron un show con fuerte impronta identitaria.

Al dejar inauguradas las celebraciones por el 438° aniversario de la ciudad, el intendente Claudio Polich destacó la convocatoria de vecinos y el valor de compartir este tipo de encuentros en un espacio emblemático. Además, resaltó que el espectáculo fue realizado íntegramente con recursos municipales.

En ese marco, el jefe comunal subrayó la importancia de seguir fortaleciendo a los artistas locales y anticipó una política cultural orientada a la descentralización, con propuestas que se extenderán a distintos barrios.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, afirmó que el Mes de Corrientes se consolida como una política cultural con una agenda amplia que se desarrollará durante todo abril.

La funcionaria adelantó que la programación incluirá muestras, charlas, exposiciones fotográficas y peñas chamameceras, en articulación con distintos actores culturales de la ciudad, con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer la identidad correntina.

Desde el escenario, el tenor Lisandro Palomo expresó su emoción por formar parte de la apertura, destacando la respuesta del público y la importancia de generar espacios para los artistas locales.

Además, remarcó el clima especial de la noche, atravesado por el recuerdo de los héroes de Malvinas y el inicio de un nuevo aniversario de la ciudad, lo que aportó un significado especial a la velada.

Durante todo abril, el Municipio desarrollará una agenda con actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad