Estacionamiento medido: tarjeteros piden aumento de tarifas y del plus mensual

Los trabajadores del estacionamiento medido en Corrientes plantearon un reclamo ante el Municipio en busca de una actualización tanto en las tarifas como en el plus mensual que perciben. La solicitud fue presentada en una reunión con la Secretaria de Movilidad y Seguridad Ciudadana y Subsecretaria de transporte, donde expusieron la situación económica que atraviesa el sector.

Reclamo de tarjeteros

Los delegados se reunieron con el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios y el subsecretario de transporte, Lisandro Ruedas para entregarle una nota donde se pidió una actualización del precio del estacionamiento medido. Uno de los principales pedidos es la suba del plus mensual que actualmente es de $30.000.

Claudio Romero, delegado de los tarjeteros, explicó a El Litoral: "Se pidió la actualización del precio del estacionamiento medido y también que suba el plus que se cobra todos los meses. Este es de 30 mil pesos y nos gustaría que que suba el 100%, eso quedó trancado hace dos años y nunca más lo subieron".

En la misma línea, los trabajadores solicitaron una actualización de las tarifas del servicio. “El precio del estacionamiento se pidió el 100% de cada valor. Después de eso, el municipio y los directivos evalúan un precio adecuado para ambas partes, tanto para el tarjetero como para el usuario”, sostuvo Romero.

El delegado advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes frente al contexto económico. “Hoy con el precio que se cobra quedó muy por debajo de todo. Al tarjetero le queda el 35% de cada carga”, señaló. Además, cuestionó el funcionamiento de la aplicación digital: “Desde el día que salió, nunca le quedó nada al tarjetero, el 100% va para la Municipalidad, y eso perjudica mucho a los chicos del estacionamiento”.

Mientras se espera una respuesta oficial, el sector se mantiene en estado de alerta ante la falta de actualización de sus ingresos y la caída del poder adquisitivo en los últimos años.