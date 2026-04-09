Corrientes suma 60 inspectores motoristas para duplicar los controles en las calles

La Municipalidad de Corrientes inició el proceso para incorporar 60 nuevos inspectores motoristas a la Dirección de Tránsito. Las pruebas prácticas, que comenzaron este jueves y se extenderán hasta el viernes en el predio de la Policía Federal en Santa Catalina, representan el paso final para un grupo de agentes que busca sumarse a las tareas operativas de calle.

La iniciativa tiene como meta duplicar la capacidad de despliegue motorizado de la ciudad. Según explicó el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, con estas incorporaciones se llegará a un total de 120 motoristas, lo que permitirá "fortalecer tanto la calidad como la cantidad de los operativos, con una cobertura más amplia y dinámica".

Desarrollo interno y optimización de recursos

La decisión de realizar una convocatoria interna apunta a jerarquizar al personal municipal existente. "Apostamos al crecimiento de los trabajadores y al fortalecimiento de las áreas operativas, entendiendo que una mayor presencia en el territorio es fundamental para ordenar el tránsito y prevenir accidentes", señaló Barrios.

Por su parte, la directora general de Recursos Humanos, Paula Vargas, detalló el riguroso proceso de selección. De los 125 inscriptos originales, 81 agentes cumplieron con los requisitos administrativos y avanzaron a la etapa de entrevistas.

Tras ese filtro, 45 preseleccionados participan actualmente de las pruebas de destreza conductiva.

Capacitación y despliegue final

Quienes superen las evaluaciones en pista no saldrán de inmediato a la vía pública. El esquema de formación prevé una última etapa de evaluaciones psicotécnicas y capacitaciones específicas en normativa vial y protocolos de intervención.

Una vez cumplimentados estos pasos, los nuevos inspectores se integrarán a las brigadas que patrullan los puntos con mayores índices de siniestralidad vial de la capital correntina.