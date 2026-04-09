Filmaron a policías de Corrientes tirando basura desde un patrullero

Un nuevo episodio de conducta indebida pone bajo la lupa a la Policía de Corrientes. Las cámaras de un vecino captaron a efectivos de la fuerza fueron mientras utilizaban un patrullero para arrojar basura en un terreno baldío de la zona del Ex Hipódromo, en la capital provincial.

Las imágenes, que se multiplicaron rápidamente en redes sociales, muestran con claridad la unidad oficial estacionada sobre la calle Don Justino.

En la secuencia se observa a dos efectivos con el uniforme reglamentario y a otras dos personas vestidas de civil descargando bolsas de residuos y desechos directamente sobre el predio, convirtiendo el lugar en un basural clandestino a plena luz del día.

Respuesta oficial

Tras la difusión del material, El Litoral consultó a Policía de Corrientes para determinar si los efectivos ya fueron identificados mediante el número de móvil y si se les inició un sumario administrativo por el uso indebido del vehículo oficial y la contravención ambiental.

"Por el momento no hay nada, porque no sabemos de cuándo es", señalaron fuentes oficiales a este medio.

Antecedentes con empresas privadas

Este no es el primer caso detectado. El pasado 14 de marzo, se captó una situación similar en el predio del ex Aeroclub, donde se identificó a operarios de empresas privadas descartando desperdicios: