Del "Corrientes Gin" al intercambio de figuritas: la agenda del finde largo en la ciudad

La Municipalidad de Corrientes presentó la programación oficial de actividades para el próximo fin de semana largo. Desde el viernes 22 al lunes 25 de mayo, tanto los vecinos de la capital como los turistas que arriben a la provincia dispondrán de una grilla gratuita que abarcará circuitos turísticos guiados, ferias gastronómicas, competencias federadas y festivales musicales en las plazas barriales.

Las jornadas saludables darán inicio al cronograma el viernes por la mañana, de 9:00 a 11:00 horas, con clases abiertas de gimnasia funcional en la avenida Costanera Juan Pablo II y Lavalle, la plaza Mercosur del barrio 17 de Agosto, la plaza Semhan del barrio Independencia y la playa Molina Punta. En paralelo, la tradicional Feria de Artesanos se instalará en la plaza Cabral de 9:00 a 21:00 horas, mudándose el sábado y domingo al paseo costero sur (Costanera Juan Pablo II y Necochea) en el horario de 10:00 a 21:00.

Sábado de playa, historia y el auge del gin artesanal

El sábado 23 de mayo la agenda volcará su atención hacia los deportes de arena en la playa Arazaty. Desde las 9:00 de la mañana se disputarán los Juegos Correntinos de tejo para adultos mayores, instancia clave que otorgará plazas clasificatorias para la fase provincial y los Juegos Nacionales Evita. Por la tarde, a partir de las 15:00, se concretará el lanzamiento del "Mundialito de la Ciudad" con un masivo Encuentro Futbolero Infantil, complementado con zumba y fútbol waliki.

Para los interesados en el patrimonio local, la oferta de turismo receptivo activará a las 17:30 horas el circuito peatonal guiado “Descubrí Corrientes”, con punto de partida desde la histórica Iglesia de La Cruz.

La actividad nocturna se concentrará en el Paseo Terrazas del Paraná (Costanera General San Martín y Pasaje Tomás Edison). Allí, de 19:00 a 2:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición de “Corrientes Gin”, un festival sectorial que reunirá barras de tragos, productores de cerveza artesanal de la región y musicalización en vivo.

Peña oficial en el San Gerónimo y pasión mundialista

El domingo 24 la actividad federada se trasladará al Corrientes Tennis Club con los torneos de pádel y tenis desde las 8:00, mientras que la plaza Ciprián Hernández del barrio Santa Catalina albergará el primer Torneo Provincial Correntino de Patín Carrera desde el mediodía.

Asimismo, de 16:00 a 18:30, se reeditará el esperado Intercambio de Figuritas del Mundial en Costanera Juan Pablo II y General Paz, donde se convoca a los asistentes a concurrir con la camiseta de la Selección Argentina.

El plato fuerte de las expresiones culturales tendrá lugar el domingo a partir de las 17:00 en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo (avenida Raúl Alfonsín y avenida Narciso Laprida). La Peña de la Ciudad se presentará en su formato itinerante con acceso libre y gratuito.

La grilla artística del festival de música y danza litoraleña contará con las actuaciones de:

Unime Ballet Inclusivo

Divino Niño Jesús

Corrientes Norte

Braian Acevedo y su conjunto

Benjamín y Joaquín Morales

Corazón de Miel

Guille Cabral y su conjunto

Estrellas del Litoral

Para quienes no puedan asistir al anfiteatro barrial, el Ejecutivo municipal confirmó que el festival folclórico se transmitirá en tiempo real mediante la plataforma digital de streaming a través de su canal oficial de YouTube (@municipalidaddecorrientes).

Cierre de artes marciales en el Club INVICO

La despedida del fin de semana largo de mayo estará signada por los deportes de contacto. El lunes 25 de mayo, la acción se concentrará desde las 14:00 horas en las instalaciones del Club INVICO, ubicado en la calle Renacimiento 468.

Allí se disputará el Torneo Taragüi Kick, un evento que promete congregar a delegaciones de toda la provincia y que ofrecerá al público combates amateurs y exhibiciones profesionales de las disciplinas de kick boxing, boxeo, sanda, muay thai y point fighting, cerrando una cartelera integral diseñada para motorizar el consumo interno y el esparcimiento comunitario en la Capital.