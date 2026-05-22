Corrientes: más de 4.000 docentes participaron de jornadas de capacitación

El Gobierno provincial concretó con éxito una masiva jornada de capacitación docente en Corrientes capital. La propuesta formativa estuvo a cargo de la reconocida especialista en educación Laura Lewin. Debido a la alta demanda, se debieron realizar dos encuentros consecutivos durante el jueves.

Más de 4.000 educadores y directivos de la capital y zonas cercanas colmaron las instalaciones del Centro de Convenciones. El Ministerio de Educación, la Secretaría General y la Escuela de Gobierno coordinaron la actividad de forma conjunta. La iniciativa continuará este viernes en Saladas y recorrerá otras ocho localidades.

Durante el encuentro, Lewin ofreció estrategias prácticas para mejorar la convivencia y el manejo de los grupos en las aulas. La especialista remarcó la necesidad de adaptar la enseñanza a los desafíos que hoy plantea la sobreestimulación tecnológica. También destacó el fuerte compromiso de los maestros correntinos por perfeccionarse.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, resaltó la importancia de acompañar a los docentes con visiones innovadoras. En tanto, el ministro secretario general, Juan Pablo Fornaroli, consideró que estos espacios permiten fortalecer la construcción comunitaria de la educación.