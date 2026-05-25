Polich en los actos patrios: "El sacrificio de los próceres es un ejemplo a honrar"

El intendente capitalino, Claudio Polich, encabezó junto al gobernador Juan Pablo Valdés el cronograma oficial de actividades protocolares en conmemoración del 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

Durante la intensa jornada conmemorativa, que incluyó el izamiento de la bandera en la plaza homónima, el tradicional Tedeum y un multitudinario desfile cívico-militar en la Costanera, el jefe comunal instó a la ciudadanía y a la dirigencia a renovar el compromiso de trabajar en unión para consolidar una sociedad más solidaria y equitativa.

Agenda oficial: desde la Plaza 25 de Mayo hasta el desfile cívico-militar

Las actividades centrales por la fecha patria movilizaron a las máximas autoridades de la provincia y la ciudad desde las primeras horas de este lunes. En primer término, los mandatarios abrieron la agenda con el solemne izamiento del Pabellón Nacional en la plaza 25 de Mayo, para luego trasladarse al patio de Casa de Gobierno, donde se desarrolló el saludo protocolar de estilo entre los distintos estamentos gubernamentales.

Seguidamente, las comitivas oficiales participaron de la celebración del Soberano Tedeum en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. El broche de oro de la jornada conmemorativa tuvo lugar a media mañana en la trascendental intersección de la avenida Costanera "General San Martín" y la avenida 3 de Abril, espacio que sirvió de escenario para el despliegue de un multitudinario desfile cívico-militar que contó con el acompañamiento de familias y vecinos de la ciudad.

Reflexión institucional y llamado a la unidad

Al realizar un balance de la festividad patria, Polich manifestó el inmenso orgullo y honor que representa investir la representación de los vecinos en estas citas institucionales.

Al mismo tiempo, el jefe comunal propuso una profunda introspección sobre los desafíos que afronta la comunidad de cara al futuro: “No es solo rememorar un hecho histórico sino también renovar los compromisos de seguir trabajando para mejorar una sociedad que necesita de todos los sectores y que podamos trabajar en paz y unión”, enfatizó.

En esa misma línea, instó de manera directa a honrar la memoria y la entrega de los hombres y mujeres que gestaron el primer gobierno patrio: “Muchos han puesto toda su voluntad y su patrimonio en aras de un ideal. Es un ejemplo que debemos honrar, el sacrificio nunca es suficiente, siempre se puede hacer un poco más”.

Legado histórico y actividades en la víspera

Para finalizar, el intendente correntino destacó la total vigencia que poseen las banderas de 1810 en la administración pública actual, ponderando los conceptos de libertad, representatividad y construcción colectiva: “Se pueden seguir aplicando los ideales de trabajar en libertad, identificando objetivos comunes y, fundamentalmente, con la capacidad y posibilidad de que la ciudadanía sea artífice de su destino y pueda construir su futuro”.

Cabe destacar que la agenda del intendente capitalino se había iniciado durante la noche del domingo, en las vísperas del aniversario patrio. Polich participó inicialmente del Tedeum Evangélico Oficial celebrado en las instalaciones de la Iglesia Cristiana “Jesús Vive”, para luego acoplarse junto al gobernador Juan Pablo Valdés a la emotiva gala artística “Vigilia por la Patria” desarrollada a sala llena en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La comitiva que acompañó las diferentes estaciones de la jornada patria estuvo integrada por ministros y secretarios provinciales, miembros del gabinete municipal, legisladores nacionales y provinciales, concejales de la Capital, fuerzas de seguridad, como así también delegaciones escolares de alumnos y docentes de diversas instituciones de la sociedad civil.