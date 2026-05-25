Corrientes: secuestraron 20 autos por alcoholemia en operativos durante el fin de semana

Desde la Dirección General de Tránsito dieron a conocer este lunes los resultados de los controles vehiculares desplegados durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad, donde se registraron numerosas infracciones relacionadas con la seguridad vial.

Según precisaron, la falta más frecuente detectada durante los operativos fue la alcoholemia positiva, situación que derivó en la demora de casi una veintena de automóviles cuyos conductores circulaban incumpliendo la normativa vigente.

Además, los agentes procedieron a la inmovilización de alrededor de seis motocicletas debido a distintas irregularidades vinculadas a la falta de documentación obligatoria y otras infracciones de seguridad vial.

En el marco de estos procedimientos, personal de Tránsito también trabajó de manera conjunta con efectivos policiales en la demora y secuestro de algunos vehículos, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el orden público.

Desde el área remarcaron que este tipo de operativos se realizan de manera habitual durante los fines de semana y buscan reducir riesgos en la vía pública, prevenir siniestros y promover una conducción responsable.