Corrientes: abrirán una megatienda en el edificio del ex Cine Colón

Una reconocida marca de indumentaria y lifestyle de origen uruguayo concretará su desembarco en la ciudad de Corrientes el miércoles 27 de mayo en el ex cine Colón.

La compañía inaugurará el miércoles 27 de mayo a las 9, su tienda número 11 en la Argentina ocupando el reformado y emblemático edificio del ex Cine Colón, ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Mendoza.

Con un imponente desarrollo de cinco plantas , la propuesta comercial de Indian combinará moda urbana, líneas para el hogar y precios competitivos enfocado en captar el consumo de toda la región.

Una esquina histórica recuperada para el comercio regional

Para su instalación local, se aprovecha la revalorizada estructura del ex Cine Colón, un punto de referencia arquitectónico en el microcentro de la capital.

El proyecto busca capitalizar su área de influencia, apuntando no solo a abastecer el mercado local, sino también a atraer el flujo de consumidores de localidades y provincias vecinas.

Cinco pisos con oferta integral para toda la familia

El establecimiento estará desarrollado bajo el concepto de espacio integral a gran escala para maximizar el volumen y la diversidad de productos en un mismo lugar.

La distribución por plantas reunirá las siguientes unidades de negocio: Moda e indumentaria, hogar y equipamiento y accesorios.