Corrientes: reconstruyen un canal de desagüe clave para evitar inundaciones en un barrio

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, supervisó las obras de reconstrucción y entubamiento en el canal Santo Domingo en el barrio Sol de Mayo. La intervención abarca un tramo de 90 metros de extensión que presentaba un severo deterioro estructural.

Las tareas se ejecutan sobre la calle 20 de Mayo, entre Mar del Plata y Rafael Obligado, en el norte de la capital. Y el objetivo principal de los equipos técnicos es recuperar la capacidad de escurrimiento pluvial hacia el río Paraná.

Detalles del proyecto

Las cuadrillas operativas avanzan actualmente con la colocación de nuevos caños de hormigón de dos metros de diámetro. Esta infraestructura reemplazará a los antiguos conductos afectados por la corrosión y el paso del tiempo. Además, las intensas lluvias registradas en los últimos meses agravaron el estado de la zona y afectaron la calzada en ese sector específico.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, estimó que la colocación de tubos finalizará la próxima semana. Posteriormente, el proyecto hidráulico concluirá con la construcción de las cámaras de enlace necesarias.

Polich destacó que el proyecto mejorará el drenaje de agua y optimizará las condiciones ambientales del barrio. Además, la gestión urbana coordinó acciones de asistencia social con el Instituto de Viviendas de Corrientes. “Esta zona representaba un riesgo para las familias. Por eso, trabajamos de manera articulada con el Invico en la relocalización de algunas personas”, explicó.