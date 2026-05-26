Polich aseguró que Las Nacionales impulsan el turismo y la economía en Corrientes

Durante el mediodía de este martes, el intendente de Corrientes, Claudio Polich, participó junto al gobernador Juan Pablo Valdés de la inauguración oficial de “Las Nacionales 2026”, considerada la muestra ganadera más importante del norte argentino y uno de los principales encuentros del sector agropecuario del país.

Tras el corte de cintas realizado en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, el jefe comunal resaltó el impacto que genera el evento en la economía regional. “Esto genera un gran movimiento económico para toda la zona”, expresó.

La exposición comenzó el pasado domingo 24 de mayo y se extenderá hasta el viernes 29, convocando a productores, cabañeros y referentes ganaderos de distintas provincias en un espacio dedicado a exhibir genética bovina y equina de alto nivel.

Polich remarcó además el acompañamiento del municipio hacia el sector productivo y sostuvo que la actividad ganadera continúa siendo uno de los motores del desarrollo económico local y regional.

En ese sentido, destacó la importancia de que Corrientes mantenga desde hace más de cinco años la sede de este encuentro nacional. “Se genera un polo de desarrollo en genética y biotecnología que permite mejorar nuestras razas y posicionarnos a nivel mundial”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la llegada de visitantes también impacta positivamente en otros sectores vinculados al turismo y los servicios. “Los productores y visitantes se alojan y permanecen en la ciudad de Corrientes, lo que genera movimiento económico local”, indicó.

Más de mil animales y actividades durante toda la semana

Organizada por Expoagro con el acompañamiento del Gobierno provincial, “Las Nacionales 2026” reúne a las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos, con la participación de más de 1.000 animales pertenecientes a más de 200 cabañas de todo el país.

La programación incluye juras, remates, conferencias y actividades técnicas, orientadas al fortalecimiento del sector ganadero y al intercambio de conocimientos productivos.

Además, la exposición cuenta con la presencia de más de 60 empresas expositoras relacionadas con tecnología, maquinaria, insumos, financiamiento y servicios para el agro, consolidando a Corrientes como uno de los principales escenarios de referencia para la producción ganadera argentina.