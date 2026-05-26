Una fuga de gas puso en vilo a inquilinos de un edificio de Corrientes

Una importante fuga de gas generó momentos de tensión este martes por la mañana en un edificio ubicado en Tucumán 1059, frente a la Comisaría Primera de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió cerca de las 10,50 y motivó la rápida intervención de los bomberos voluntarios quienes cerraron la llave de paso para evitar una catástrofe.

¿Qué pasó?

Según informaron fuentes oficiales, el personal de guardia fue alertado a través del sistema de emergencias 911 por un fuerte olor a gas que provenía del sector donde se encuentran las llaves de paso del edificio. Al llegar al lugar, los bomberos detectaron que la pérdida se originaba en una conexión.

Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios de Corrientes, explicó a El Litoral que “nos contactaron por una pérdida de gas de lo cual era insoportable estar cerca”. Además, detalló que “las conexiones están abajo en un lugar donde están las garrafas. Tiene unas llaves que llevan el gas a los departamentos y en una tenía una fuga”.

Finalmente, indicó que el inconveniente se produjo porque “era una rosca que faltaba ajustar”. “Lo que hicimos fue anularla y ahora se tienen que encargar los técnicos”, agregó Bertorello. Tras el operativo, la situación quedó controlada y no se reportaron personas heridas.