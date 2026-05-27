El Cucaicor organiza una maratón solidaria en Corrientes por la donación de órganos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos en la Argentina, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes (Cucaicor) invita a la comunidad a participar de la maratón solidaria “Argentina corre por la donación” .

El evento deportivo y de concientización se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en la intersección de Costanera y Lavalle, ofreciendo circuitos adaptados de 2k y 5k bajo una organización conjunta entre el Ministerio de Salud Pública de la provincia y el Municipio capitalino .

Una carrera por la vida

La Costanera Sur se convertirá en el epicentro de una movilización comunitaria con un fuerte mensaje de concientización social.

Con motivo de conmemorarse la fecha dedicada a promover la importancia de la donación de órganos y tejidos en todo el territorio nacional, el Cucaicor diseñó un programa participativo que busca instalar la temática en la agenda pública a través de hábitos saludables.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional y técnico del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes .

El objetivo central es congregar a deportistas, familias y vecinos en general para visibilizar el impacto altruista de la donación y rendir homenaje a los donantes y sus seres queridos.

Horarios, circuitos y recomendaciones para los participantes

La organización del evento diagramó un cronograma para aprovechar las primeras horas de la jornada y garantizar el correcto ordenamiento del tránsito en la zona ribereña.

Los puntos clave a tener en cuenta para los asistentes son:

Punto de encuentro: la concentración general de los inscriptos se iniciará a las 09.30 en la esquina de Lavalle y Costanera .

Modalidades de carrera: se dispondrán dos circuitos diferenciados , contemplando una instancia de 2 km y otra de 5 km. .

Horario de largada: la salida oficial de ambas distancias está pautada para las 10. .

Consigna estética: desde la organización solicitaron de manera a los corredores asistir con vestimenta de color blanca y celeste.

Logística de hidratación y canales de inscripción

Para garantizar el bienestar físico de todos los participantes durante el recorrido, las carteras de salud y las áreas operativas municipales dispondrán de puestos de hidratación y entrega de frutas a lo largo del trazado.

Los interesados en formar parte de la maratón del próximo sábado 30 de mayo ya pueden inscribirse en el formulario virtual habilitado.