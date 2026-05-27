Parque solar en Corrientes: avanza el proyecto con una inversión de 10 millones de dólares

La ciudad de Corrientes dio un nuevo paso en materia de transición energética con la firma de un acuerdo para el desarrollo del parque solar fotovoltaico en el predio de Santa Catalina. El intendente Claudio Polich encabezó el acto de entrega de tenencia del espacio a la empresa Coral Energía, que estará a cargo de la construcción de la planta.

El proyecto

La iniciativa prevé una inversión cercana a los 10 millones de dólares y contempla la instalación de más de 41 mil paneles solares en un predio de 40 hectáreas ubicado en el Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina. La obra permitirá alcanzar una potencia de hasta 25 megavatios en picos de generación.

Según se informó, la energía producida será incorporada al sistema eléctrico nacional. De esta manera, la ciudad se posicionará como referencia provincial en generación fotovoltaica.

Inversión y empleo

El proyecto ya se encuentra en ejecución desde diciembre del año pasado y se estima la participación de alrededor de 80 trabajadores en forma directa. El representante de la empresa, Manuel Tobio, detalló que el desarrollo también contempla la incorporación de personal permanente para tareas de mantenimiento una vez finalizada la construcción.

Tobio indicó que el plan de inversión incluye la compra de equipamiento y mano de obra. Asimismo, destacó que el avance podría completarse entre agosto y septiembre.

El representante de la empresa explicó que el parque solar fotovoltaico busca aprovechar las condiciones climáticas de Corrientes. Según indicó, existe “un nivel de eficiencia alto debido a la radiación solar, por lo que se podrá generar una importante cantidad de energía”.

Además, señalaron que los avances tecnológicos en paneles solares y sistemas de almacenamiento hicieron más competitiva esta alternativa frente a fuentes convencionales.