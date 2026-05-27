Corrientes compactará casi 700 vehículos: hasta cuándo hay plazo para recuperarlos

La Municipalidad de Corrientes avanza con el proceso de compactación de 669 vehículos secuestrados en operativos de tránsito realizados entre 2022 y 2023. Los autos y las motos no fueron reclamados hasta el momento y el plazo final para regularizar la situación vence el 1 de junio.

La medida incluye 634 motocicletas y 35 automóviles que se encuentran depositados en los predios municipales de Santa Catalina y del barrio Esperanza. Desde el municipio se informó que se trata de una última instancia de notificación para los dueños, quienes aún pueden realizar los trámites correspondientes antes de la compactación.

Última convocatoria

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que el proceso se encuentra en su último tramo y busca garantizar la transparencia del procedimiento administrativo. “Estamos al final del proceso, entregando todas las notificaciones para constatar que no se esté afectando ningún derecho adquirido”, señaló el funcionario.

Por su parte, desde el área de Legal y Técnica, se indicó que, una vez notificados de que su vehículo se encuentra en la lista de compactación, el ciudadano tiene hasta 5 días corridos para realizar el reclamo.

Regularización y objetivo ambiental

Los propietarios deben presentarse en el Tribunal de Faltas, en Artigas 1100, con la documentación correspondiente para regularizar su situación. También se habilitó un código QR con el listado de vehículos alcanzados.

La medida se enmarca en la normativa municipal vigente y en la política de descontaminación urbana impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich. El objetivo es reducir la acumulación de vehículos abandonados y su impacto ambiental.