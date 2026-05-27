Corrientes: así es el cronograma de pagos para los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes informó que el viernes 29 de mayo comenzará el pago de haberes correspondientes al mes en curso para los trabajadores municipales.

Según el cronograma oficial, el 29 cobrarán todos los trabajadores de Higiene Urbana. Además, los agentes Neike bancarizados tendrán acreditados sus salarios en sus respectivas cuentas bancarias, pudiendo acceder al dinero mediante los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los Neike no bancarizados deberán acercarse a la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada sobre calle Brasil 1269, para percibir sus haberes.

Cronograma de pago para municipales en Corrientes

El esquema de pagos continuará el lunes 1 de junio para los trabajadores cuyos DNI finalicen en 0, 1 y 2.

Luego, el martes 2 de junio será el turno de los agentes con documentos terminados en 3, 4, 5 y 6.

Finalmente, el miércoles 3 de junio concluirá el cronograma con los empleados municipales que tengan DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Desde el municipio también aclararon que los agentes Neike bancarizados que todavía no cuenten con tarjeta de débito podrán cobrar sus haberes en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada sobre avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el cronograma establecido según terminación de DNI.