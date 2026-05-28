Mascotas Saludables y la Muni en tu barrio: las fechas y sedes de atención en junio

La Municipalidad de Corrientes ratificó la continuidad de sus políticas de abordaje territorial integral para el periodo invernal. A través del programa insignia “La Muni en tu barrio”, la gestión del intendente Claudio Polich busca consolidar la descentralización administrativa y operativa, llevando soluciones concretas y prestaciones sin costo a los barrios.

La iniciativa persigue un fuerte sentido de equidad social. Al respecto, el intendente Claudio Polich remarcó que esta modalidad es una manera directa de aproximar atenciones médicas y logísticas complejas a los ciudadanos que se encuentran geográficamente más alejados del casco céntrico.

El mandatario capitalino destacó la interacción constructiva que se genera entre los profesionales municipales y los vecinos, ponderando el esfuerzo conjunto que realizan la Municipalidad y el Gobierno provincial para edificar una sociedad más justa, tolerante y con igualdad de oportunidades.

Múltiples prestaciones gratuitas y el cronograma de "La Muni en tu barrio"

Los operativos integrales se desarrollarán en el horario unificado de 8 a 13. En cada estación, los vecinos podrán acceder de forma directa a un amplio abanico de servicios esenciales: controles médicos generales, asesoramiento técnico en pensiones no contributivas, mediación comunitaria, oficinas de niñez, diversidad y género, renovación de DNI, recarga y trámites de tarjetas Sube , talleres productivos de Ñande Huerta, gestiones de comisiones vecinales, peluquería gratuita y el acceso a la garrafa social.

Asimismo, se sumarán la Oficina de Empleo y el Ministerio de Seguridad con su programa preventivo sectorial.

El cronograma oficial de localizaciones para las jornadas de los días miércoles quedó establecido de la siguiente manera:

Miércoles 3 de junio: barrio Santa Rita , concentrando las actividades en la intersección de las calles Roberto Yedro y Calle 138.b

Miércoles 10 de junio: barrio San Antonio Este , con puestos ubicados en el cruce de Ex Vía y Loreto.

Miércoles 17 de junio: barrio Itatí, desplegando los gazebos en la cancha comunitaria de Río Paraná y Pasaje Galarza.

Refuerzo del programa Mascotas Saludables y turnos para castración

De forma complementaria y paralela, el exitoso programa municipal Mascotas Saludables reforzará su presencia para promover la tenencia responsable de animales domésticos.

Las familias podrán acercar a sus perros y gatos para recibir de manera gratuita servicios de control veterinario clínico, desparasitación general y la aplicación obligatoria de vacunas antirrábicas, las cuales se brindan por estricto orden de llegada.

Sin embargo, para el caso específico de las esterilizaciones quirúrgicas (castraciones), las autoridades recordaron que los cupos son limitados por razones operativas. Los turnos de atención para los días lunes deben gestionarse y reservarse con antelación acudiendo presencialmente a las delegaciones municipales de cada sector o ingresando formalmente a la plataforma web institucional de la comuna.

Las sedes de atención veterinaria para los días lunes (en la franja horaria de 8 a 12) serán: