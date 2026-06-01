La Guardia Urbana de Corrientes celebra 20 años de prevención y cercanía con el vecino

La Dirección General de Guardia Urbana conmemora sus 20 años de historia reafirmando el espíritu con el que fue puesta en funciones mediante la Ordenanza 4314 en el año 2006. Concebido inicialmente como un cuerpo de ordenamiento para paseos céntricos, el espacio experimentó un crecimiento logístico y operativo, logrando una cobertura que hoy abarca plazas, playas balnearias, costaneras, eventos masivos y un número cada vez mayor de barrios periféricos de la ciudad.

Bajo los lineamientos de la gestión del intendente Claudio Polich, la fuerza municipal busca consolidar una presencia activa en el territorio. Al respecto, el director general del área, Matías Medina —quien ingresó a la fuerza en 2012—, precisó que el norte del cuerpo es "velar siempre por la convivencia ciudadana, estar presente en diferentes ámbitos, en distintos lugares, con diversas funciones entre las que se encuentran la prevención, orientación y mediación".

El funcionario ponderó la implementación y el éxito de programas recientes como "Plaza Amigable".

El valor de salvar vidas en cumplimiento del deber

El trabajo cotidiano de los 120 agentes que integran las divisiones de motoristas e infantes va mucho más allá de las tareas administrativas o logísticas, rozando en muchas oportunidades situaciones de extrema sensibilidad social.

En el balance de estas dos décadas de servicio, el personal destaca que las vivencias más profundas y grabadas en la memoria institucional corresponden a los procedimientos vinculados de forma directa con la preservación de la vida humana.

A modo de ejemplo de la vocación de servicio que demanda la calle, el director Medina recordó un acontecimiento de alto impacto ocurrido recientemente en la Costanera capitalina. "Hace muy poco un compañero, Juan Franco, pudo salvar a una chica que se arrojó al río. Fue un caso que nos conmovió a todos por la situación extrema; por suerte pudo salvarla", rememoró con orgullo el funcionario, graficando los riesgos imprevistos a los que se exponen los uniformados en sus guardias nocturnas y diurnas.