Claudio Polich: “La seguridad vial es fundamental y central para vivir en una sociedad más ordenada”

En coincidencia con el Día Nacional de la Seguridad Vial, la Municipalidad de Corrientes desplegó este miércoles por la mañana un masivo y colorido encuentro de concientización sobre la Costanera Sur.

El evento operó como plataforma para ratificar los ejes de control público y para exhibir los recursos logísticos y pedagógicos con los que el municipio busca frenar los índices de accidentes en el ejido urbano.

El acto central estuvo presidido por el intendente capitalino, Claudio Polich, quien estuvo acompañado en el palco oficial por el ministro de Seguridad de la Provincia, Adán Gaya, además de legisladores, concejales, autoridades educativas y jefes de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Durante su alocución, Polich instó a la ciudadanía a asumir una conducta de corresponsabilidad en la vía pública, definiendo a la seguridad en las calles como una política de Estado prioritaria para la gestión.

Inversión en infraestructura y la protección del más débil

El jefe comunal capitalino analizó el impacto social de la imprudencia al volante y trazó las líneas de acción que se ejecutan a través de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

“En esta fecha nos reunimos para reafirmar un compromiso que debe involucrarnos a todos: el cuidado de la vida, el respeto a las normas y la construcción de una convivencia responsable en el espacio público. Cuando observamos las consecuencias que generan las conductas irresponsables en la conducción, nos encontramos con un escenario realmente alarmante", advirtió Polich, precisando que la matriz municipal combina la mejora de la infraestructura urbana con la profundización de controles para "proteger al más débil", en alusión directa a peatones, ciclistas y motociclistas.

Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, no esquivó la gravedad de la problemática y llamó a consolidar un pacto entre el sector civil y el estatal.

“Decidimos realizar un evento de estas características porque es grande el problema que tenemos en materia de seguridad vial. Existen muchos heridos y fallecidos en siniestros viales de manera innecesaria”, argumentó el funcionario.

Desfile institucional y stands pedagógicos en la Costanera

Tras las instancias protocolares y las bendiciones religiosas de rigor, la jornada sobre la Costanera Sur dio paso a un nutrido desfile cívico-militar. Del mismo participaron las distintas divisiones operativas que componen las patrullas municipales, destacándose el paso de los inspectores de la Dirección General de Tránsito y el personal de la Guardia Urbana, junto a sus respectivas flotas de móviles y motocicletas de control.

El despliegue comunitario incluyó la participación de delegaciones de niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales, alumnos de establecimientos primarios y secundarios de la capital, dotaciones de los Bomberos Voluntarios y una participación especial del grupo solidario “Los Ángeles del Puente”, quienes fueron reconocidos por el público presente por su histórica tarea de contención social.

En paralelo, las familias y estudiantes que se acercaron a la costanera pudieron recorrer una feria educativa temática montada por la comuna, donde dependencias como el Cuerpo de Radio, Tránsito y Transporte exhibieron herramientas de medición, simuladores y folletería técnica orientada a consolidar una conducción responsable y pacífica en la ciudad de Corrientes.