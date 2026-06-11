Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales en el feriado del 15 de junio

La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de actividades para este lunes 15 de junio, feriado nacional por el Día de la Libertad Latinoamericana.

La Secretaría de Servicios Públicos garantizó la recolección normal de residuos y el mantenimiento de guardias esenciales en áreas de seguridad. No obstante, se suspenderá por completo la atención al público en las dependencias administrativas como Acor, el CEL y las Saps, reanudándose la actividad el martes 16.

Recolección de residuos garantizada y guardias esenciales

El principal servicio urbano mantendrá su regularidad habitual durante la jornada patria del próximo lunes, evitando la acumulación de desechos en la vía pública tras el fin de semana.

La Secretaría de Servicios Públicos ratificó que el camión recolector de residuos pasará en los horarios y zonas habituales por todos los barrios de la ciudad.

El esquema preventivo alcanzará también a la recolección diferenciada y al retiro de los materiales reciclables depositados por los vecinos en los diferentes Puntos Verdes distribuidos en las plazas capitalinas.

Asimismo, se mantendrán guardias operativas activas en las direcciones de Tránsito, Guardia Urbana y el Servicio de Ambulancias Municipal (Samun) para atender contingencias en la calle.

Mercados, paseos de compras y centros turísticos

El sector comercial vinculado al municipio registrará aperturas parciales y horarios diferenciados para permitir el abastecimiento de los vecinos y la atención a los visitantes:

Mercados de Abasto (El Piso) y Productos Frescos: atenderán al público durante media jornada , en el horario de 7 a 13.

Paseos de Compras (El Piso, San Gerónimo, Ex Vía y el Puerto): abrirá sus puertas abiertas en su horario habitual de 8 a 21.

Centros de Informes Turísticos: el puesto de plaza Vera atenderá de 7 a 22; el Paseo del Puerto de 7 a 15; plaza Cabral de 8 a 21; la Terminal de 8 a 20; y el Promo Truck de Costanera Sur y General Paz funcionará de 9 a 21.

Trámites urgentes en el Tribunal de Faltas y Cementerios

Para la regularización de situaciones excepcionales o contingencias judiciales, las áreas de contralor y defunciones dispondrán de personal de turno.

El Tribunal de Faltas abrirá sus oficinas del sábado al lunes de 8 a 16, únicamente para trámites abreviados relacionados con el secuestro de vehículos y retiros de la vía pública.

Particularmente, los días sábado 13 y lunes 15 cumplirá funciones el Juzgado de Faltas Nº 1 de 9 a 15 para resolver casos urgentes.

Por su parte, la Dirección de Defunciones funcionará en el cementerio San Juan Bautista de 7 a 19 para inhumaciones y traslados; mismo horario en el que abrirán las necrópolis del barrio Virgen de los Dolores y San Isidro de Laguna Brava.

Sin estacionamiento medido ni atención administrativa

El esquema de transporte público y las principales bocas de recaudación y trámites del Estado municipal experimentarán un cese total de actividades durante las 24 horas del feriado.

La Subsecretaría de Transporte detalló que el lunes 15 de junio no habrá cobro de estacionamiento medido en el centro, aunque se dejará una guardia de inspección en las oficinas de Belgrano 2.157.

Tampoco estarán operativas las Unidades de Gestión Sube para la recarga o validación de tarjetas.

Finalmente, las autoridades recordaron que las persianas de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) permanecerán cerradas, reabriendo sus puertas el martes 16 de junio.