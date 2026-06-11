Corrientes: avanzan las obras en la Costanera tras el colapso por las intensas lluvias

La Municipalidad de Corrientes ejecuta un plan de contingencia estructural en la Costanera General San Martín, en las inmediaciones del Regimiento, para mitigar el debilitamiento de la orilla provocado por los temporales.

Los severos temporales registrados durante el último período estival dejaron secuelas visibles en la estructura de la costanera histórica de Corrientes. Frente al progresivo deterioro del suelo, la comuna capitalina activó un frente de obra estratégico para devolver la estabilidad a la zona de paseos.

El Secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, detalló la magnitud y los fundamentos técnicos del proyecto de ingeniería que se lleva adelante sobre la ribera: "Es un proyecto de defensa en este sector de la costa, cercano al Regimiento. Tuvimos un problema con las lluvias de diciembre y enero, que provocaron el colapso del barranco".

El funcionario precisó que la violencia de las correntadas pluviales, ya que "cedió toda la parte superior de la orilla, los parapetos y todo". Ante esto, se diseñó una solución idéntica a la de la fisonomía fundacional: "Lo que se está haciendo es un trabajo de defensa muy similar a lo que existe en este sector. La costanera no lo tenía, pero muchos sectores de nuestra barranca de la costanera histórica sí".

Avances estructurales en la playa y reconstrucción del paseo superior

La intervención se ejecuta en dos etapas para garantizar el anclaje de la obra y la posterior seguridad de los peatones que circulan diariamente por la acera alta. Las cuadrillas municipales concentran actualmente sus esfuerzos en las fundaciones bajo la cota del río.

"Es un tramo de aproximadamente 60 metros de un muro de contención de hormigón armado que permitirá, como su nombre indica, contener la barranca en este sector", puntualizó Gómez de la Fuente sobre las dimensiones del murallón.

Respecto al estado actual de las tareas, el funcionario indicó que "estamos terminando el trabajo estructural que va debajo, en el área de la playa, y luego continuaremos reconstruyendo la parte de la acera y baranda que cedió por este socavamiento".

Monitoreo de zonas críticas y remodelación de los drenajes pluviales

La Secretaría de Obras Públicas mantiene bajo estricta observación técnica todo el corredor costero para anticiparse a futuros desmoronamientos.

"Inicialmente identificamos este sector como el más crítico", reconoció el secretario, aunque aclaró que el riesgo no es generalizado en toda la extensión del paseo.

"Hay algunos sectores de la costa que tampoco cuentan con este tipo de defensa, pero tienen rellenos más estables, lo que no implica que esto no pueda suceder en otro sector en el futuro", detalló el funcionario. Por tal motivo, los equipos municipales realizan un seguimiento continuo del impacto ambiental: "Estamos monitoreando cada lluvia el estado de la barranca".

Gómez de la Fuente anticipó que, una vez consolidada la estructura de hormigón, las prioridades se trasladarán al sistema de desagües antes de la llegada de la temporada de balnearios.

"Una vez que terminemos esto, intentaremos seguir adelante ya que se acerca el periodo estival y la playa estará totalmente ocupada, trabajar en esta época en mejorar los drenajes pluviales que llegan a la playa y que dificultan o interrumpen el sector de playa", concluyó de forma previsora.

Con información de We! News.