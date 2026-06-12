“Corrientes Cerca” realizará un operativo con salud, trámites y servicios gratuitos

El programa “Corrientes Cerca” se desarrollará este sábado en el barrio Virgen de los Dolores de la capital provincial. Habrá un amplio operativo integral que reunirá servicios de distintas áreas del Estado.

La jornada tendrá lugar desde las 9 en el playón del Cementerio, ubicado en calles Montes de Oca y avenida Gutnisky, donde se podrá acceder a atención médica, trámites y asesoramiento de manera gratuita.

El Ministerio de Secretaría General impulsó la iniciativa que busca acercar el Estado a la sociedad a través de jornadas abiertas, accesibles y con presencia territorial en distintos barrios.

Salud y atención médica

Durante el operativo, el área de Salud Pública brindará atención médica general para adultos y niños, vacunación, enfermería, electrocardiogramas, obstetricia, análisis de laboratorio y testeos de infecciones de transmisión sexual.

También se dispondrán equipos profesionales para responder consultas y realizar controles en el lugar, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso al sistema sanitario.

Trámites, asistencia y servicios

En paralelo, el Registro Provincial de las Personas realizará trámites de DNI, como renovaciones y reposiciones por extravío. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social ofrecerá asesoramiento en programas de empleo, violencia de género y diversidad, además de la entrega de kits igualitarios y servicio de barbería.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) atenderá consultas y gestiones de expedientes, mientras que el Ente Regulador de Agua y Cloacas recibirá reclamos vinculados a los servicios. Además, el Idercor desarrollará la charla “Sembrando Futuro” y entregará semillas para huertas familiares.