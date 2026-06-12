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Primera junta

Rescataron a dos perros víctimas de maltrato crónico en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes ejecutó el retiro de los animales tras reiteradas denuncias vecinales al 147. 

 

Por El Litoral

Viernes, 12 de junio de 2026 a las 16:28

En un operativo desplegado este jueves, la Municipalidad de Corrientes intervino de forma directa para rescatar a "Coco" y "Coquito", dos perros machos que padecían condiciones de severo abandono en un inmueble del barrio Primera Junta. El procedimiento visibiliza una problemática creciente y reabre el debate sobre la tenencia responsable en las barriadas capitalinas.

La trama punitiva comenzó semanas atrás cuando los residentes de la zona canalizaron reportes a través del Sistema de Atención al Ciudadano, alertando que las mascotas permanecían confinadas, atadas de forma permanente y sin las mínimas condiciones de salubridad general. Inspectores de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal acudieron al domicilio en una primera instancia para notificar formalmente al propietario, exigiéndole una adecuación inmediata del cuidado alimentario y clínico, una advertencia que fue sistemáticamente desoída por el morador.

Reincidencia, lesiones y diagnóstico de Leishmaniasis

Ante la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad biológica, una segunda ola de reclamos vecinales obligó a las autoridades de la Subsecretaría de Políticas Ambientales a acelerar los plazos legales para salvaguardar la integridad de los canes.

Al retornar a la propiedad del barrio Primera Junta, los veterinarios y el personal municipal constataron que el cuadro de maltrato animal se había agravado. Uno de los ejemplares continuaba amarrado a la intemperie, exhibiendo ambos severas lesiones cutáneas y un notable deterioro proteico.

Los análisis de laboratorio complementarios arrojaron una complicación extra para la sanidad ambiental de la zona: uno de los animales dio positivo para Leishmaniasis, una enfermedad zoonótica endémica que requiere estricto seguimiento profesional para evitar vectores de contagio.

Frente a la flagrante infracción a las normativas de protección animal vigentes, los agentes procedieron a solicitar la entrega voluntaria de los ejemplares. El titular del área de Promoción y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, detalló las secuencias del salvamento: “Vinimos a solicitar la entrega voluntaria de los animales para su recuperación, ahora se llevarán a un tránsito en vistas de una futura adopción”, precisó el funcionario, marcando que la prioridad inmediata del Estado municipal radica en estabilizar la salud de los caninos.

Denuncias anónimas y los canales del Municipio

El operativo contó con la supervisión de la subsecretaria de Políticas Ambientales de la comuna, Mercedes Mestres, quien ponderó el rol activo y el compromiso civil de la barriada para desactivar focos de violencia vecinal. La funcionaria instó a la comunidad a no normalizar estas conductas e instó a utilizar las herramientas institucionales para denunciar de forma segura.

"Dependemos mucho de que los vecinos que conocen la situación se animen a hacer la denuncia. Se puede hacer de forma anónima y nos ayuda a saber cuándo se está infringiendo la ley y actuar en consecuencia", argumentó Mestres.

Desde el Ejecutivo local recordaron que las herramientas de control y radicación de alertas frente a casos sospechosos de maltrato doméstico permanecen abiertas de forma digital y telefónica mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (línea gratuita 147), la plataforma virtual de Muni BOT y la aplicación oficial de la Municipalidad de Corrientes.

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