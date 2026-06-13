Primer Encuentro Nacional de Stunt en Bicicleta: Corrientes recibirá a más de 200 riders

La ciudad de Corrientes será sede este domingo del Primer Encuentro Nacional de Stunt en Bicicleta, un evento que reunirá a jóvenes aficionados de esta disciplina urbana junto a familias y vecinos que podrán disfrutar de una jornada deportiva y recreativa al aire libre.

La propuesta se desarrollará desde las 14 en la intersección de avenida Pedro Montenegro y Marilyn Morales Segovia, en el barrio Santa Catalina, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Corrientes junto a referentes del stunt y asociaciones vinculadas al ciclismo, con el objetivo de fomentar la práctica de este deporte en espacios adecuados y seguros, promoviendo además la concientización sobre la importancia de evitar maniobras riesgosas en la vía pública.

Se espera la participación de más de 200 ciclistas, quienes llegarán desde distintos puntos de Corrientes y de otras provincias como Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos.

Durante la jornada habrá competencias, exhibiciones, sorteos, premios y charlas vinculadas a la seguridad, además de la presencia de reconocidos exponentes de esta disciplina que viene creciendo de manera sostenida en todo el país.

El stunt en bicicleta consiste en la realización de acrobacias, maniobras de equilibrio y desplazamientos sobre una rueda, una práctica que exige coordinación, fuerza y dominio técnico. Con el paso de los años, esta actividad se convirtió además en una expresión cultural que reúne a miles de jóvenes en torno a la personalización de sus bicicletas y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que el encuentro busca ofrecer un espacio de integración y recreación para las nuevas generaciones. En ese sentido, el secretario de Turismo y Deportes, José Sand, señaló que se trata de una actividad que favorece la socialización, el trabajo en equipo y el desarrollo deportivo.

Asimismo, explicó que la elección del barrio Santa Catalina responde a la necesidad de garantizar mejores condiciones de seguridad y organización, tanto para los participantes como para los vecinos, en un espacio amplio que permita el normal desarrollo de las actividades.

La iniciativa forma parte de la política municipal de acercar propuestas deportivas y recreativas a distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo la presencia de actividades gratuitas en los barrios y promoviendo hábitos saludables entre los jóvenes.