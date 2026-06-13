Fan Fest en Corrientes: dónde se podrá alentar a Argentina en su debut mundialista

La ciudad de Corrientes contará con un Fan Fest para acompañar el debut de Argentina en el Mundial 2026. La propuesta comenzará el próximo martes desde las 20 en la rotonda Poncho Verde, donde se transmitirá en pantalla gigante el encuentro frente a Argelia.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Corrientes y busca reunir a familias y amigos para compartir la emoción del estreno mundialista de la Selección Argentina. Además de la transmisión en vivo, el evento incluirá música, entretenimiento, juegos y sorteos. El partido comenzará a las 22.

Una convocatoria para toda la comunidad

El punto de encuentro será la rotonda Poncho Verde, ubicada en la intersección de las avenidas Pujol y Carlos Pellegrini. Desde ahí, se podrá seguir el partido y participar de las propuestas preparadas para la ocasión.

Desde la Secretaría de Turismo y Deportes invitaron a ir con camisetas y banderas argentinas. La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Claudio Polich para promover espacios de recreación e integración social en distintos sectores de la ciudad.

Con esta propuesta, Corrientes se suma al clima mundialista que comenzó a instalarse en las últimas semanas con actividades temáticas y encuentros vinculados al fútbol. La convocatoria es libre y gratuita para quienes deseen vivir el debut de Argentina junto a otros hinchas