Corrientes Anime: cuándo y dónde será el evento para fanáticos de la cultura geek

Los seguidores del manga y la cultura geek tendrán una nueva cita este fin de semana en la capital provincial. El evento Corrientes Anime se llevará adelante el próximo domingo en el parque Camba Cuá.

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 21 en la zona del piletón y contará con acceso libre y gratuito. La propuesta apunta a reunir a aficionados y curiosos en una jornada dedicada al entretenimiento y la cultura asiática.

Durante el encuentro habrá concursos de cosplay, stands de emprendedores y artistas. Además participarán bandas en vivo y distintas propuestas recreativas para los asistentes.

Actividades para toda la familia

La programación incluirá también juegos, sorteos, entrevistas e invitados especiales. De esta manera, los organizadores buscan generar un espacio de encuentro e intercambio para las comunidades geek y otaku de Corrientes y la región.

La iniciativa tiene como objetivo promover la creatividad, la participación juvenil y el desarrollo de expresiones culturales emergentes. Además, invita al público general a acercarse y conocer un universo que cada vez suma más seguidores.