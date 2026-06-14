Corrientes: invitan a ver los partidos de Argentina en La Unidad

Bajo la consigna "El aguante también es un plan en La Unidad", el Gobierno de la Provincia de Corrientes abrirá las puertas del complejo de avenida 3 de Abril 57 para proyectar en pantalla gigante y de forma gratuita todos los encuentros de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

El Fan Zone provincial debutará este martes 16 de junio a las 22:00 para el cruce ante Argelia, ofreciendo un entorno seguro, sonido de alta fidelidad y un clima festivo ideal para disfrutar con amigos y familias.

La Unidad se transforma en el Fan Zone oficial de los correntinos

Con acceso libre y gratuito, las instalaciones se adaptarán para recibir a las familias y grupos de amigos que deseen vivenciar la experiencia del certamen global a gran escala, promoviendo un espacio de recreación colectiva y pertenencia comunitaria donde "los goles se festejan mejor en compañía".

Para que los vecinos puedan organizar sus agendas laborales y de estudio, se difundió el cronograma de las transmisiones en vivo del combinado nacional:

Debut mundialista: el primer partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni será este martes 16 de junio, a partir de las 22 , cuando el seleccionado se mida ante Argelia .

Segunda fecha: la Scaloneta volverá a la pantalla gigante el próximo lunes 22 de junio, en el horario de las 14 , para enfrentar a Austria .

Cierre de zona: el último partido de la fase clasificatoria para la Albiceleste tendrá lugar el sábado 27 de junio, desde las 23, frente a Jordania.

Tecnología, sonido de alta fidelidad y seguridad familiar

El despliegue no se limitará a la colocación de un soporte visual, sino que implicará un montaje de ingeniería audiovisual para replicar el clima que se vive dentro de los estadios de fútbol.

El predio contará con pantallas gigantes de última generación y sistemas de sonido envolvente de alta calidad técnica para garantizar una óptima visibilidad en La Unidad.

Las autoridades invitaron a toda la ciudadanía a sumarse vistiendo camisetas, llevando banderas y cotillón para convertir cada una de las jornadas deportivas en una verdadera fiesta popular, bajo esquemas coordinados de prevención y orden urbano para asegurar que el predio funcione como un entorno pacífico y familiar.