El Municipio presentó su balance ambiental y planea usar fotomultas por basurales

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Corrientes detalló las metas alcanzadas durante el primer semestre de la gestión del intendente Claudio Polich.

A lo largo de este período, los equipos operativos procesaron un promedio de 550 toneladas diarias de desechos urbanos y lograron recuperar más de 207 mil kilos de materiales reciclables en los 23 Puntos Verdes activos. Entre los ejes salientes para el corto plazo, la comuna capitalina ratificó que implementará un sistema de fotomultas y monitoreo con cámaras para sancionar a quienes generen minibasurales.

Planificación interna, reorganización y el desafío de la forestación urbana

La presentación del balance semestral expuso una fuerte reestructuración en la orgánica de las delegaciones municipales con el fin de optimizar el despliegue de las cuadrillas en las barriadas.

El área conducida por Ignacio Maldonado Yonna centró su esquema operativo en cuatro directrices clave: evaluación de áreas operativas, reordenamiento del personal en las delegaciones, tratamiento integral de la basura y optimización del vivero municipal.

Respecto a este último punto, las autoridades comunales fijaron una meta de forestación ambiciosa, orientada a la producción y plantación de 20.000 ejemplares de árboles nativos y urbanos durante el período comprendido entre 2026 y 2030. Para sustentar estas metas, se avanzó en la actualización de convenios con instituciones intermedias y mesas de trabajo transversales con otras secretarías del Ejecutivo capitalino.

Monitoreo por cámaras y fotomultas para erradicar los minibasurales

La recolección y disposición final de los desechos domiciliarios representa el mayor reto logístico de la ciudad, registrándose un procesamiento total superior a las 99.000 toneladas en lo que va del año.

Con un promedio de recolección diaria establecido en 550 toneladas, la Secretaría de Servicios Públicos reforzó las acciones preventivas para combatir de raíz los focos crónicos de acumulación de basura en las esquinas. Para ello, el Municipio unificó recursos con el área de Seguridad Ciudadana para instalar cámaras de videovigilancia en puntos críticos.

En paralelo, confirmaron que avanza el desarrollo legal y técnico del sistema de fotomultas, una herramienta punitiva directa destinada a sancionar a los automovilistas y carreros que arrojen desperdicios en lugares no habilitados, buscando forzar un cambio de conducta ciudadana.

El auge del reciclaje y las metas operativas para el próximo semestre

Las políticas de economía circular ganaron terreno en la agenda pública de los vecinos de la Capital mediante dispositivos de recepción diferenciada y canje ecológico.

Entre los meses de enero y mayo, los 23 Puntos Verdes habilitados recolectaron un total exacto de 207.181 kilogramos de insumos secos que fueron entregados a cooperativas de recicladores urbanos; el plan general contempla sumar siete nuevos espacios similares.

Asimismo, se destacó la vigencia de los programas "Ecotrueque" y la recolección diferenciada puerta a puerta que ya beneficia a siete barrios.

De cara al segundo semestre, la comuna capitalina prevé inaugurar cinco centros de transferencia para residuos voluminosos y tecnológicos, avanzar en el proyecto de la futura planta de tratamiento dentro del complejo ambiental y dictar normativas estrictas para los grandes generadores de basura.