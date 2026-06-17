Corrientes lanzó un plan para regularizar obras: cómo acceder a quitas de hasta el 90% en multas

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha un Plan de Regularización de Obras, que permite a propietarios acceder a importantes reducciones en multas y contravenciones para normalizar su situación administrativa. La medida alcanza a diferentes tipos de construcciones, desde viviendas hasta edificios.

El programa, impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich, fue aprobado por el Concejo Deliberante y ya se encuentra disponible. El plazo para adherirse será de 365 días desde su entrada en vigencia. Las gestiones se realizan a través de la Secretaría de Obras Pública y contemplan los siguientes beneficios:

90% de descuento en multas y contravenciones para quienes opten por el pago al contado.

en multas y contravenciones para quienes opten por el 70% de descuento para contribuyentes que financien la deuda en hasta 12 cuotas.

para contribuyentes que financien la deuda en hasta 50% de descuento para quienes adhieran al plan de pago de 24 cuotas.

Quiénes pueden acceder

La iniciativa está dirigida a propietarios de obras que no se ajustan a la normativa vigente o que no cuentan con el Certificado Final de Obra exigido por el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano.

El trámite deberá ser gestionado por un profesional ante la Subsecretaría de Fiscalización Urbana. Para iniciar el proceso se deberá presentar un formulario con los datos del inmueble y del propietario, además de los planos conforme a obra y la documentación que acredite la titularidad.