Cómo funcionarán los dos cementerios de Corrientes en el Día del Padre

Este domingo se celebra el Día del Padre, por lo cual la Municipalidad de Corrientes dispuso horarios especiales para celebraciones religiosas y un operativo de tránsito en torno a los dos principales cementerios de la ciudad, teniendo en cuenta la importante afluencia de personas en la fecha para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Se dispuso horarios para la celebración religiosa durante la jornada dominical. Tanto el sábado como el domingo, fecha de la conmemoración, se dispondrá un dispositivo especial para ordenar la circulación vehicular y el ingreso ordenado de personas en la visita al cementerio San Juan Bautista y al San Isidro, de Laguna Brava.

Así, desde la Dirección General de Defunciones informaron que las ceremonias religiosas se llevarán a cabo en distintos horarios y espacios, permitiendo la participación de familiares y visitantes que deseen compartir una jornada de reflexión y oración.

En el cementerio San Juan Bautista la misa se celebrará a las 11 en la capilla ubicada dentro del predio. En tanto, en el cementerio San Isidro Labrador de Laguna Brava la ceremonia tendrá lugar a las 8.

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas celebraciones religiosas, que cada año congregan a numerosas familias en una fecha de profundo significado afectivo y espiritual.

Asimismo, se informó que ambos camposantos permanecerán abiertos para las visitas en el horario de 7 a 19, brindando a la comunidad la posibilidad de acercarse durante toda la jornada para rendir homenaje a los padres fallecidos.

Cómo será el operativo de tránsito

Con motivo de esta fecha particular, desde la Dirección General de Tránsito informaron que tanto el sábado como el domingo habrá operativos viales especiales en torno a los dos cementerios, desde las 7 hasta las 19.

En el cementerio San Juan Bautista se dispondrá personal sobre las calles de ingreso, tanto en el portón principal como en el secundario; además del trabajo conjunto con integrantes de Guardia Urbana, para el estacionamiento de vehículos y el ingreso ordenado de personas. Idéntica actividad tendrá lugar en el camposanto de Laguna Brava.