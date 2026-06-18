Récord en Corrientes: 58.663 multas por velocidad y 17.080 por cruzar en rojo en 6 meses

Los primeros seis meses del año estuvieron marcados por una intensa actividad en este ámbito. En la ciudad de Corrientes el municipio registró 58.663 multas por velocidad y 17.080 por cruzar en rojo, 1.400 los controles de alcoholemia, el retiro de 5.910 vehículos de la vía pública, demoró y trasladó a 158 equinos sueltos, atendió 1.375 reclamos vecinales, incorporó 35 agentes a la GUM y sumó nuevas cámaras de monitoreo para fortalecer la seguridad vial y la prevención.

En este último tiempo también se estuvo trabajando en programas orientados a la concientización ciudadana, desde la Dirección General de Tránsito se sostuvieron y reforzaron los controles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a la reducción de la siniestralidad vial.

Municipalidad de Corrientes

Las cifras en los últimos seis meses







Desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 8 de junio de 2026 se realizaron en la Capital y en sus diferentes accesos un total de 1.447 controles de alcoholemia. De esa cifra, 1.336 casos correspondieron a conductores de sexo masculino.







En el marco de estos operativos se inspeccionaron vehículos de distintos portes: 1.043 automóviles, 35 camiones, 107 camionetas, un colectivo, 208 motocicletas y otros 53 vehículos. La mayor parte de las licencias controladas, un 78%, correspondió a conductores particulares, mientras que un 5% fueron licencias profesionales. Asimismo, en un 17% de los casos las personas circulaban sin licencia de conducir.







Gran parte de estos controles se desarrollaron en calles de la ciudad señaladas por denuncias de contribuyentes. En segundo lugar, los operativos se desplegaron en avenidas, rotondas, colectoras y rutas de acceso.







La detección de estas infracciones permitió prevenir situaciones de mayor riesgo vinculadas a maniobras indebidas y potenciales siniestros viales.

Corrientes cuenta actualmente con un sistema de fotomultas que permite detectar en tiempo real distintas infracciones de tránsito. Entre las principales se encuentran el exceso de velocidad y el cruce de semáforos con luz roja. En el primer caso, mediante el sistema de radares se labraron 58.663 actas a conductores que superaron los límites de velocidad permitidos.





Asimismo, a través de las cámaras destinadas al control del cruce de semáforos en rojo se emitieron 17.080 actas de infracción.Cabe destacar que desde marzo, cuando se registraron 5.769 actas labradas, los niveles de infracción comenzaron a descender de manera sostenida como resultado de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por los agentes municipales. En mayo, las actas por cruce de semáforos en rojo fueron 1.967 y, en lo que va de junio, alcanzan las 277.







Por otra parte, a través de las cámaras de control de VTV y tránsito pesado se registraron, entonces, 365.085 actas labradas.





La Municipalidad de Corrientes mantiene un contacto directo con los vecinos a través del Sistema de Atención Ciudadano. Desde diciembre y hasta junio de este año se recibieron 1.375 llamados entre denuncias, reclamos, consultas y sugerencias.En este sentido, se destaca que más del 80% de los reclamos fueron resueltos, mientras que los restantes continúan en proceso de gestión y seguimiento.





Desde la División de Control de Actas se llevó adelante el retiro de 5.910 vehículos de la vía pública, de los cuales 2.502 fueron automóviles y 3.408 motocicletas. Estas medidas tienen como finalidad garantizar una circulación más segura y ordenada, evitando situaciones que puedan generar inconvenientes o riesgos para conductores y peatones. Con el mismo objetivo, agentes municipales demoraron 158 animales equinos que fueron encontrados sueltos en la vía pública.







Durante la actual gestión se incorporaron 35 nuevos agentes a la Guardia Urbana Municipal (GUM), con el propósito de fortalecer las tareas de control, prevención y acompañamiento en la vía pública. Asimismo, otros 45 aspirantes a motoristas finalizaron su capacitación y próximamente se incorporarán a las tareas operativas de la Dirección General de Tránsito.







Por otra parte, el municipio adquirió cuatro cámaras con tecnología de última generación para fortalecer el monitoreo del tránsito y la detección de infracciones. Se trata de tres cámaras domo panorámicas de 180 grados con megáfono integrado, instaladas en las plazas Eucaliptal del barrio San Gerónimo, Cambá Cuá y Santa Catalina, y una cámara con tecnología LPR para el reconocimiento automático de patentes, ubicada en la intersección de avenida Sarmiento y calle Lamadrid.