Impulsan un registro para impedir que maltratadores vuelvan a tener animales en Corrientes

Ante la gran cantidad de casos de maltrato de mascotas en la ciudad de Corrientes, presentaron un proyecto para protegerlos y tomar medidas contra quienes atentan contra ellos. El proyecto busca la creación de un Registro de Maltratadores de Animales, una herramienta que buscará prevenir nuevos casos de violencia y brindar mayores garantías a los procesos de rescate y adopción.

El alcance del proyecto abarca a perros, gatos, equinos y animales silvestres. La iniciativa contempla la creación de una base de datos que incluirá a personas sancionadas por maltrato animal en el ámbito municipal o condenadas por la Justicia. Además, prevé restricciones para la tenencia de animales durante al menos cinco años.

¿Quién podría estar en el registro?

La propuesta busca la incorporación al registro de todas aquellas personas que hayan sido sancionadas por el Municipio por cometer infracciones vinculadas al maltrato de animales, según lo establecido en el Código de Convivencia. También incluirá a quienes sean declarados culpables por la Justicia Ordinaria en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad animal.

Según explicó la concejal Sandra Olivera a El Litoral: “El proyecto fue presentado hace algunas semanas, y habla de la creación de un Registro de Maltratadores de Animales, domésticos, silvestres y de trabajo, quedan comprendidos los equinos”.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, más allá de las sanciones administrativas o judiciales que correspondan en cada caso, las personas incorporadas al registro quedarán imposibilitadas de tener animales bajo su custodia por un período mínimo de cinco años.

La concejal señaló que la herramienta busca convertirse en un respaldo para las áreas municipales que trabajan en materia de bienestar animal, facilitando el seguimiento y control de personas con antecedentes de maltrato.

Asimismo, destacó que el registro también podría resultar de utilidad para asociaciones protectoras, fundaciones y rescatistas independientes que intervienen en el rescate de animales en situación de vulnerabilidad y posteriormente gestionan procesos de adopción responsable.

El proyecto ya fue presentado a la comisión de salud y se encuentra bajo tratamiento, una vez aprobado entra a la comisión de legislación. De avanzar la iniciativa, el registro funcionaría como un mecanismo de prevención y control, orientado a evitar que animales rescatados vuelvan a quedar bajo la responsabilidad de personas con antecedentes comprobados de maltrato.