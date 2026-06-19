Día del Padre: qué actividades gratuitas se puede hacer este fin de semana en Corrientes

Arranca un nuevo fin de semana con actividades pensadas para todas las edades en la ciudad de Corrientes. La propuesta, impulsada por el municipio de manera gratuita busca promover el encuentro de las familias correntinas en los espacios públicos a través de iniciativas deportivas, recreativas, culturales y turísticas para celebrar el Día del Padre de la mejor manera.

Este sábado y domingo la tradicional Feria de Artesanos se desarrollara de 10 a 21 en Costanera (Av. Juan Pablo II y Necochea). La misma se convierte en el lugar ideal para buscar el regalo especial y único para Papá.

Con eventos distribuidos en diferentes barrios y espacios emblemáticos de la capital, la agenda combina vida saludable, recreación, turismo y cultura, consolidando a Corrientes como una ciudad activa y con opciones gratuitas para compartir en familia y con amigos.

Actividades al aire libre

El sábado, desde las 14 se llevará adelante el Encuentro Zonal de Golf Croquet en el parque Camba Cuá, una propuesta que reunirá a participantes de distintos puntos de la región. A la misma hora comenzará el Festival Día del Padre en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Ignacio, con actividades recreativas y espacios de encuentro para toda la familia.







Desde las 16 se desarrollarán distintas propuestas deportivas y recreativas gratuitas en diferentes espacios públicos. En la plaza Adolfo Domingo Torres del barrio Güemes habrá clases abiertas de zumba y ritmos; en el parque Camba Cuá se realizará una jornada de tejo; y en playa Arazaty I se llevarán adelante encuentros de fútbol waliki para todas las edades.

En tanto que, durante dos días, ely elo en el barrio Quintana, a las, se llevará adelante una jornada de deporte y recreación en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas ubicada entre las avenidas Frondizi y Cangallo.Como parte de la propuesta turística municipal, desde lasse realizará una nueva edición del circuito guiado “”, que en esta oportunidad tendrá una temática especial por el Día de la Bandera. Los interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose a: bit.ly/descubrictes El recorrido partirá desde la plaza 25 de Mayo y permitirá conocer aspectos históricos y culturales vinculados a una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional.La agenda sabatina continuará desde las 19 con una nueva edición deen el Paseo Terrazas del Paraná, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de barras de gin artesanal, feria de emprendedores locales, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales en vivo.