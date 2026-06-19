Día del Padre: qué actividades gratuitas se puede hacer este fin de semana en Corrientes

Arranca un nuevo fin de semana con actividades pensadas para todas las edades en la ciudad de Corrientes. La propuesta, impulsada por el municipio de manera gratuita busca promover el encuentro de las familias correntinas en los espacios públicos a través de iniciativas deportivas, recreativas, culturales y turísticas para celebrar el Día del Padre de la mejor manera.
Este sábado y domingo la tradicional Feria de Artesanos se desarrollara de 10 a 21 en Costanera (Av. Juan Pablo II y Necochea). La misma se convierte en el lugar ideal para buscar el regalo especial y único para Papá.
Con eventos distribuidos en diferentes barrios y espacios emblemáticos de la capital, la agenda combina vida saludable, recreación, turismo y cultura, consolidando a Corrientes como una ciudad activa y con opciones gratuitas para compartir en familia y con amigos.
Actividades al aire libre
El sábado, desde las 14 se llevará adelante el Encuentro Zonal de Golf Croquet en el parque Camba Cuá, una propuesta que reunirá a participantes de distintos puntos de la región. A la misma hora comenzará el Festival Día del Padre en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Ignacio, con actividades recreativas y espacios de encuentro para toda la familia.
Desde las 16 se desarrollarán distintas propuestas deportivas y recreativas gratuitas en diferentes espacios públicos. En la plaza Adolfo Domingo Torres del barrio Güemes habrá clases abiertas de zumba y ritmos; en el parque Camba Cuá se realizará una jornada de tejo; y en playa Arazaty I se llevarán adelante encuentros de fútbol waliki para todas las edades.
En tanto que, durante dos días, el sábado y el domingo en el barrio Quintana, a las 16, se llevará adelante una jornada de deporte y recreación en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas ubicada entre las avenidas Frondizi y Cangallo.
Como parte de la propuesta turística municipal, desde las 17 se realizará una nueva edición del circuito guiado “Descubrí Corrientes”, que en esta oportunidad tendrá una temática especial por el Día de la Bandera. Los interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose a: bit.ly/descubrictes.
El recorrido partirá desde la plaza 25 de Mayo y permitirá conocer aspectos históricos y culturales vinculados a una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional.
La agenda sabatina continuará desde las 19 con una nueva edición de Corrientes Gin, en el Paseo Terrazas del Paraná, donde vecinos y turistas podrán disfrutar de barras de gin artesanal, feria de emprendedores locales, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales en vivo.
Por la noche, desde las 20.30, se desarrollará una nueva edición del programa “Frená a Tiempo” en la Iglesia Evangélica JUCUM, ubicada en Cuba 5824, con disertaciones gratuitas sobre seguridad vial, conducción responsable y prevención de consumos problemáticos.
El domingo, las propuestas continuarán en distintos espacios de la ciudad, desde las 16, con jornadas de tejo en el parque Camba Cuá, fútbol waliki en playa Arazaty I y clases abiertas de zumba y ritmos latinos en playa Arazaty, promoviendo la actividad física y la recreación al aire libre.
Peña de la ciudad
Uno de los eventos más esperados del fin de semana será una nueva edición de la tradicional Peña de la Ciudad, que se realizará el domingo 21 de junio desde las 17 en la Rotonda Poncho Verde.
La propuesta contará con entrada libre y gratuita y reunirá música, danza y todo el repertorio de la cultura correntina en un espacio pensado para disfrutar en familia y celebrar las tradiciones locales. Participarán en esta oportunidad: el ballet Sentido Folclore, Los del Paraná, Laudelino Folclore, Valentina la Taninera, Los Gemelos Vallejos con los Hermanos Escalante, Eric y Alex la dupla chamamecera, Los Principes del Chamamé.
Además, el evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube oficial de la Municipalidad de Corrientes, @municipalidaddecorrientess, y también mediante la página oficial de Facebook de la comuna: Facebook.com/CorrientesMuni
Con esta amplia programación, la Municipalidad de Corrientes reafirma su compromiso de promover actividades inclusivas, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, fortaleciendo el deporte, la cultura, el turismo y los espacios de encuentro para los vecinos de la ciudad.