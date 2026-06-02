Corrientes celebrará el Día del Ambiente con talleres, música y feria

La ciudad de Corrientes conmemorará el Día Mundial del Ambiente con el encuentro abierto y comunitario denominado “Conocé tu Ambiente”. La cita será este viernes 5 de junio a partir de las 16.30 en las instalaciones del espacio natural La Felipa Verde, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12.

La iniciativa, de caracter libre y gratuita, surge con el propósito institucional de propiciar un espacio de encuentro colectivo, concientización ciudadana y disfrute activo de los entornos biológicos característicos de nuestra región.

De acuerdo con los organizadores, se busca estructurar un evento donde la comunidad logre conectar de manera directa con la rica biodiversidad autóctona y los frágiles ecosistemas terrestres y acuáticos que nos rodean.

A lo largo de la jornada se desplegará una variada agenda de matriz participativa que combina la educación ambiental teórica, la exposición del arte local y la recreación al aire libre.

Grilla de actividades: charlas, taller de cerámica y feria sustentable

Para la jornada ecológica se ha diseñado un esquema de actividades que contempla diversos intereses:

Charlas formativas: se constituirán espacios de diálogo y debate técnico enfocados en la preservación del ecosistema regional y la divulgación de prácticas sustentables urbanas, contando con las disertaciones especiales de biólogos y funcionarios del área.

Actividad de Luna Llena Cerámica: un original taller interactivo, práctico y artístico enfocado en la producción y el modelado cerámico de tipo artesanal.

Música en vivo y stands: sectores destinados a feriantes y emprendedores locales de matriz sustentable, todo debidamente ambientado con musicalización en vivo para acompañar el atardecer en el predio.

Merienda comunitaria: un momento para el intercambio descontracturado de ideas, donde los presentes podrán debatir sobre los principales puntos de la agenda ecológica actual.

Articulación institucional y datos clave de acceso

El encuentro comunitario sobresale por un fuerte marco de sinergia y articulación institucional, uniendo los esfuerzos del sector público con colectivos civiles de la región.

La jornada cuenta con el acompañamiento directo de la Administración de Parques Nacionales (APN Argentina) y de la Municipalidad de Corrientes, coordinando acciones en paralelo con los colectivos de divulgación y conservación naturalista locales "Grabando Aves" y el espacio cultural "Luna Llena".

Desde la organización recordaron que la entrada para todas las actividades es totalmente libre y gratuita. Asimismo, hicieron extensiva la invitación a todas aquellas personas individuales, familias y organizaciones ambientales que deseen sumarse para reflexionar, aprender y celebrar activamente en este día clave para la preservación del planeta.