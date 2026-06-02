Ni Una Menos en Corrientes: horario y lugar de la marcha

En el marco de un nuevo aniversario de la histórica movilización nacional #NiUnaMenos, el colectivo del Encuentro Plurinacional Mlttbinb convocó a una marcha en la ciudad de Corrientes para este miércoles 3 de junio. La concentración se hará partir de las 16:30 en la intersección de las calles Rioja y Costanera, frente a la sede del Tribunal Oral N° 2.

Corrientes se prepara para sumarse a las expresiones públicas que se replicarán en distintas plazas y avenidas de toda la República Argentina al cumplirse un año más del surgimiento institucional del movimiento #NiUnaMenos. En la Capital provincial, el epicentro del reclamo colectivo estará ubicado en la zona ribereña, donde se emplazan las oficinas del Tribunal Oral Penal N° 2. Desde allí se dará inicio a la columna de manifestantes que recorrerá las calles del centro.

Consignas centrales y ejes del reclamo del colectivo Mlttbinb

Para esta edición del 3J, el colectivo del Encuentro Plurinacional Mlttbinb trazó un posicionamiento político y social que quedó plasmado en sus principales vías de difusión.

El eje discursivo de la marcha de este año se sintetiza bajo la proclama: “Contra el odio fascista: unidad transfeminista. Unir las luchas y rebelarse es la tarea”.