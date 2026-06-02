Relanzaron Interbarrios, el certamen que llevó a la fama a numerosos artistas correntinos

Con el objetivo de promover la música, la danza y el talento local en los distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad de Corrientes presentó este martes el certamen Interbarrios “Jacinto Mamut”. La propuesta busca recuperar una de las iniciativas culturales más emblemáticas de décadas pasadas y fortalecer la identidad correntina bajo el lema “competir y compartir cultura”.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Centro Cultural Adolfo Mors del parque Cambá Cuá y contó con la presencia del intendente Claudio Polich, el viceintendente Ariel Báez y la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, entre otros funcionarios.

La iniciativa impulsada por la gestión municipal pretende reflotar un certamen histórico del que surgieron reconocidas figuras de la música correntina, entre ellas Teresa Parodi, Los Alonsitos y numerosos artistas que posteriormente trascendieron las fronteras provinciales y nacionales.

Durante la presentación, el intendente Claudio Polich destacó la importancia de recuperar este espacio de participación cultural para los vecinos. “Este es un certamen muy importante porque nos va a ayudar a que podamos seguir encontrando y buscando talentos en los barrios de la ciudad de Corrientes”, afirmó.

A la vez, el jefe comunal remarcó que la iniciativa forma parte de una política sostenida de fortalecimiento cultural. “La idea es que podamos seguir proyectando culturalmente a la ciudad de Corrientes a través del arte, la música, la poesía y de la danza”, expresó.

Asimismo, resaltó el impacto social y comunitario que tendrá el concurso. “Es muy importante el certamen porque no solo se relaciona con la identidad, con la posibilidad de seguir encontrando nuevos valores culturales en la ciudad de Corrientes, sino también esta es una manera de contar con un festival permanente en cada uno de los barrios”, sostuvo.

Finalmente, el intendente remarcó que la iniciativa busca “realzar y destacar el aporte cultural que hace la ciudad desde tiempos inmemoriales a la provincia de Corrientes”, dijo.

Historia cultural

Visiblemente emocionado por la reedición del concurso, el viceintendente Ariel Báez, integrante del conjunto Los Alonsitos y ganador del certamen en su juventud, recordó el valor histórico de la propuesta.

“Este certamen lleva ahora el nombre de Jacinto Mamut, quien fuera su creador, y es un justo reconocimiento al trabajo que hizo por más de 20 años consecutivos”, indicó.

Para Báez, recuperar la competencia después de cuatro décadas de ausencia representa “recuperar un pedacito de la historia de la cultura de la ciudad de Corrientes”.

El viceintendente recordó que el Interbarrios fue una verdadera cantera de artistas. Y al evocar su propia experiencia, comentó: “Con Los Alonsitos, competimos en 1987 y tuvimos la suerte de ganar representando a Las Mil Viviendas”.

Además, enumeró a varios de los artistas surgidos de aquella competencia. “Nini y Rudy Flores han salido del certamen interbarrial, el trío Laurel, los hermanos Scófano; Richard Scófano que hoy conduce o es director de una de las orquestas más importantes de Chicago, en Estados Unidos; los hermanos Flores en su momento, radicados ahora en París”, destacó.

Seis sedes barriales y la gran final

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, informó que la primera jornada clasificatoria se desarrollará el próximo 25 de julio en la plaza Mercosur, ubicada en cercanías de la Rotonda de la Virgen de Itatí. “Vamos a tener seis sedes con una gran final a llevarse adelante el 24 de octubre del corriente año”, agregó.

El concurso estará dividido en dos grandes categorías por edades: juvenil, para participantes de hasta 15 años inclusive, y mayores, para quienes tengan 16 años en adelante. Se podrá competir en las modalidades de solista de canto o instrumental, conjunto musical, pareja de danza tradicional o conjunto de danza.

La secretaria remarcó además que “las inscripciones son totalmente gratuitas” y “vamos a tener jurados de gran renombre, muchos de ellos son -precisamente- surgidos de este certamen”, concluyó.

Premios y proyección

El Interbarrios “Jacinto Mamut” contará con seis fechas clasificatorias y una gran final en el anfiteatro José Hernández, donde se consagrarán ocho ganadores.

Entre los premios habrá instrumentos musicales, equipos de sonido para ensayos e indumentaria vinculada a la danza. Además, uno de los principales incentivos será la posibilidad de participar en la Fiesta Nacional del Chamamé 2027.

Las bases y condiciones del concurso ya pueden consultarse en: bit.ly/jacintomamut.