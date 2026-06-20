Viajaba en Uber hasta que Tránsito les secuestró el auto y debió caminar

Una correntina pidió un Uber para llegar a determinado lugar, pero nunca llegó a destino. Un control de Tránsito puso fin al recorrido para sorpresa de la usuaria y del chofer que, de acuerdo a lo relatado a El Litoral, desconocía de la necesidad de una habilitación para ser un trabajador al volante.

"Tránsito nos detuvo y le solicitó la habilitación correspondiente para el servicio que prestaba. El chofer desconocía que necesitaba de una habilitación, creía que con el alta de la aplicación bastaba. Grande fue la sorpresa cuando la grúa se llevaba su auto y nos dejaba a ambos en la calle", contó la usuaria, indignada por la falta de conocimiento de los requisitos para prestar el servicio.

"Me hizo sentir mal por la persona que estaba trabajando, mal porque en ningún momento me solucionaron el problema a mí, de transporte. Los de Tránsito aseguraban que toda la información sobre la habilitación de Uber está publicado en el Instagram y no creo que sea así", agregó.

Lo cierto es que para prestar el servicio de Uber, la Municipalidad impuso condiciones. Es necesario cumplir con varios requisitos y la propia aplicación lo advierte. La ordenanza 7320 de 2022 establece los requisitos para prestar el servicio.

El trámite debe renovarse cada seis meses. Aquí los requisitos.