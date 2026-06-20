Susto en Corrientes: quemaron basura en la costa del río y se produjo un feroz incendio

Un incendio de pastizales generó preocupación este sábado por la tarde en la ciudad de Corrientes, luego de que una quema de basura realizada en la costa del río Paraná se saliera de control y provocara una gran humareda visible desde distintos puntos de la Costanera. El hecho ocurrió alrededor de las 14.50, cuando personal de guardia de bomberos voluntarios fue alertado a través del sistema de emergencias 911 sobre el foco ígneo.

La palabra de los bomberos

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios de Corrientes señaló a El Litoral: “Quemaron basura a la costa del río y se prendieron fuego los pastizales. Trabajamos dotaciones de bomberos voluntarios y de la Policía de Corrientes”.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió contener el avance del fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores. Sin embargo, el episodio provocó una densa columna de humo que llamó la atención de quienes transitaban por la Costanera durante la tarde del Día de la Bandera.

Reiteran la importancia de evitar la quema de residuos, ya que este tipo de prácticas puede desencadenar incendios de magnitud y poner en riesgo a personas y bienes.