Santa Catalina se consolida como un polo deportivo: el Municipio articula infraestructura con los clubes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, encabezó una mesa de trabajo en territorio junto a los presidentes de diversas entidades deportivas y civiles con el objetivo de supervisar el avance de las obras que darán vida al polo deportivo de Santa Catalina.

El proyecto representa un modelo de articulación público-privada sustentado en el asociativismo. Mientras las comisiones directivas de los clubes ejecutan fondos propios para la nivelación de suelos, el sembrado de campos de juego y la edificación de áreas sociales, la administración municipal asume el compromiso técnico de garantizar las condiciones operativas de conectividad y saneamiento ambiental en el predio.

Durante la recorrida, Polich puso en valor el esfuerzo financiero de las instituciones intermedias al señalar que "los clubes están realizando inversiones muy importantes. Nosotros colaboramos de manera directa con obras de accesibilidad e infraestructura de base porque entendemos que estas iniciativas fortalecen el tejido social y transforman de forma definitiva la zona".

El consorcio deportivo: quiénes construyen en el corredor sureste

El mapa del corredor deportivo de Santa Catalina se encuentra delimitado por parcelas que fueron oportunamente otorgadas en comodato por el Municipio a entidades con fuerte arraigo comunitario y deportivo. El plan integral abarca hoy las futuras sedes y centros de entrenamiento de:

Club Deportivo Mandiyú

Club Social y Deportivo Cambá Cuá

Asociación de Canotaje y Pesca Corrientes

Abogados FC

Liga Correntina de Fútbol

Para viabilizar la afluencia de socios y deportistas a estas nuevas instalaciones, la Secretaría de Infraestructura municipal ratificó el inicio de tareas técnicas destinadas a la consolidación de los caminos de acceso principales, la apertura de calles internas, la instalación de sistemas de escurrimiento y redes de desagües pluviales para mitigar el impacto de las lluvias, y el tendido de alumbrado público adaptado al tránsito masivo.

Proyección de una "Ciudad Deportiva" y contención social

El secretario de Turismo y Deportes de la capital, José Sand, precisó que el despliegue urbano en Santa Catalina forma parte de una planificación a largo plazo orientada a estructurar un área que opere formalmente como una "ciudad deportiva" integrada a la trama urbana tradicional.

"Estamos monitoreando cómo las canchas comienzan a tomar forma. El rol del Estado local es ordenar este crecimiento para potenciar el deporte social, el alto rendimiento y la inclusión de los barrios periféricos", explicó el funcionario municipal.

Por su parte, el presidente de Abogados FC, Manuel Romero, actuó como vocero del sector intermedio y ratificó la conveniencia de este esquema de co-gestión.

El dirigente vecinal y deportivo concluyó que la intervención comunal con maquinaria pesada y obras estructurales de iluminación les permite a las comisiones directivas "focalizar los recursos financieros estrictamente en el desarrollo de los natatorios, vestuarios y salones de uso múltiple", garantizando la contención de niños y jóvenes bajo entornos edilicios seguros y modernos.