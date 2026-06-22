Habrá dos Fan Fest en la Capital para alentar en pantalla gigante a la Selección Argentina

La pasión por el Mundial de Fútbol 2026 se vivirá en comunidad en la Ciudad de Corrientes a través de dos convocatorias oficiales con entrada libre y gratuita para alentar a la Selección Argentina frente a Austria este lunes.

Tras el exitoso debut ante Argelia, la gestión de la Municipalidad montará desde las 12 un mega evento con pantalla gigante y sorteos en la plaza del barrio 17 de Agosto. En paralelo, el Gobierno de la Provincia mantiene activo el punto de aliento en el predio de La Unidad, transformando el lunes en una jornada de fiesta celeste y blanca para todas las familias correntinas.

El Fan Fest barrial en la plaza del 17 de Agosto y la logística municipal

Tras la masiva y colorida convocatoria que acompañó el debut de la Scaloneta en la rotonda Poncho Verde, la Municipalidad de Corrientes llevará adelante una nueva edición del Fan Fest. La cita está programada desde el mediodía en la plaza del barrio 17 de Agosto, ubicada en la intersección de las calles Milán y Cerdeña.

Allí, las familias podrán seguir el cotejo en una pantalla gigante de alta definición provista por el Municipio, garantizando una excelente visibilidad y sonido para todos los concurrentes.

Juegos familiares, sorteos corporativos y sorpresas en la previa

Las áreas operativas de la cartera de deportes desplegaron un abanico de actividades recreativas como previa al pitazo inicial del partido.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó que el objetivo es replicar el clima de alegría y encuentro comunitario de la primera jornada. “Estaremos con los profesores de Deportes del municipio realizando juegos y entretenimientos recreativos. Los ganadores se llevarán algunos obsequios que nos brindan las empresas que acompañan esta iniciativa. También habrá sorteos para quienes concurran y algunas sorpresas para todos los presentes”, dijo el funcionario.

Convocatoria en el predio de La Unidad

La Provincia y el Municipio coordinaron de forma separada los dispositivos logísticos para contener la masiva afluencia de simpatizantes civiles en la vía pública.

En simultáneo con el despliegue del barrio 17 de Agosto, el Gobierno provincial dispondrá su propia estructura tecnológica en el predio de La Unidad (ex cárcel) sobre la avenida Costanera, brindando otra alternativa masiva para los vecinos.

Desde la organización de ambas esferas del Estado instaron a los ciudadanos a asistir con sus respectivas silletas para disfrutar con absoluta comodidad de la tarde invernal.

La consigna oficial es acudir portando camisetas, banderas, gorros y cualquier elemento ornamental celeste y blanco para consolidar un aliento unificado hacia la Scaloneta en su camino por la defensa del título mundial.