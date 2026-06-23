Remate municipal: cómo participar de la subasta de este 27 de junio

La Municipalidad de Corrientes subastará públicamente un lote de vehículos, equipos y maquinarias viales fuera de servicio. El remate oficial tendrá lugar el sábado 27 de junio, desde las 9, en el predio del Parque Industrial Santa Catalina.

La medida busca sanear los depósitos oficiales, evitar focos contaminantes y recaudar fondos fidedignos que serán reincorporados de forma directa al erario público para el fortalecimiento económico de la comuna.

Marco regulatorio y objetivos sanitarios de la subasta pública

La normativa busca recuperar valor de rezago de las unidades y erradicar focos de contaminación en los corralones oficiales.

El proceso administrativo se consolidó tras la sanción de la Ordenanza Nº 7729 por parte del Concejo Deliberante y su posterior promulgación mediante la Resolución del Ejecutivo N.º 1266 de mayo de 2026.

De acuerdo con los fundamentos expresados en la normativa, la Carta Orgánica Municipal faculta al intendente Claudio Polich a enajenar bienes del Estado comunal previa autorización del cuerpo legislativo.

Los objetivos centrales de la medida radican en optimizar de manera transparente la administración de los bienes del Estado, frenar la depreciación económica natural que sufren los rodados a la intemperie y eliminar de forma definitiva potenciales focos de contaminación ambiental o de proliferación de insectos vectores de enfermedades en los predios comunales donde se encuentran alojados. Las operaciones comerciales se ejecutarán bajo la estricta tutela de los martilleros públicos designados Sebastián Armando Vallejos (MP 11) y Joaquín Manuel Vallejos (MP 79), garantizando la libre concurrencia de oferentes.

Detalle del lote de rodados y maquinarias a rematar

Las unidades provienen de las áreas operativas de Obras Públicas, Salud, y el sector de Movilidad Urbana de la Capital.

El catálogo de bienes que saldrá a la venta en esta primera etapa incluye materiales de rezago que pertenecieron activamente a diferentes dependencias operativas y sanitarias de la Municipalidad.

El lote completo está conformado por las siguientes unidades fijas:

Motocicletas : unidades de los modelos Zanella ZB 110, Honda XR 125 y Honda Titan (correspondientes a los años de fabricación 2014, 2015 y 2019).

Cuatriciclos y utilitarios : un cuatriciclo marca Hisun modelo 2011 y un tricargo Motomel Zootropo 150 modelo 2010.

Automóviles y camionetas : un utilitario Citroën Berlingo 1.6 Business modelo 2019 y una camioneta Ford Ranger 2.2 modelo 2020.

Equipo pesado: una unidad retroexcavadora vial junto a otros rodados menores y componentes mecánicos patrimoniales.

Cronograma de exhibición presencial y horarios para los interesados

Los civiles podrán revisar mecánicamente el estado de los bienes de forma previa a la puja comercial en el Parque Industrial.

Para garantizar los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad en los montos de compra, la Municipalidad dispuso un esquema de exhibición presencial de las unidades.

Los vehículos y la maquinaria pesada ya se encuentran depositados en el predio del Parque Industrial Santa Catalina, sector donde se llevará a cabo la subasta el sábado 27 de junio a partir de las 9.

Los interesados, mecánicos y el público general podrán asistir para revisar el estado de los lotes los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de junio. El predio abrirá sus puertas para las visitas técnicas en doble turno: por la mañana de 9 a 11:30 y por la tarde en la franja de 16 a 18.