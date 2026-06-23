Así avanza la megaobra de canalización del arroyo Pirayuí en la capital correntina

Los trabajos de canalización y limpieza sobre el Arroyo Pirayuí se desarrollan desde hace meses en la ciudad de Corrientes. Según pudo saber El Litoral las tareas actualmente avanzan desde la avenida Maipú hasta su desembocadura con el Riachuelo. Estas obras se llevan adelante por medio de un proyecto integral de readecuación hídrica para evitar inundaciones.

Extensión de la obra

La intervención forma parte del quinto proyecto ejecutado en la capital provincial para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en zonas urbanas. Según informaron fuentes oficiales, esta obra beneficia a unos 250.000 correntinos y contempla aproximadamente 5.500 metros lineales de trabajo.

EL LITORAL

El plan incluye frentes simultáneos de limpieza y canalización que se extienden desde la avenida Maipú hasta la Ruta Nacional 12 y otras áreas estratégicas, sumándose a intervenciones ya realizadas en los canales Perichón, Decavial, barrio San Ignacio y Fernández.

Las obras son ejecutadas de manera conjunta por la Dirección Provincial de Vialidadl y a Municipalidad de Corrientes, dentro de un esquema de planificación hídrica que busca fortalecer el sistema de desagües de la capital.

Destacan que el proyecto general contempla miles de metros lineales de intervención, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje urbano y dar respuesta a los problemas históricos de acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.