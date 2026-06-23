Cómo serán los servicios municipales durante el feriado de San Juan Baustista

La Municipalidad de Corrientes detalló el esquema de funcionamiento de las áreas operativas y de recaudación para el miércoles 24 de junio, feriado municipal en honor a San Juan Bautista.

Mientras que los servicios esenciales como la recolección de basura, los Puntos Verdes y las sedes de Acor mantendrán sus prestaciones habituales, las dependencias administrativas, las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) y el Centro Emisor de Licencias permanecerán cerrados al público.

Recolección de residuos normal, actividad comercial y atención en Acor

Las áreas clave de higiene urbana y los centros de recaudación fiscal sostendrán sus cronogramas de trabajo habituales durante la jornada religiosa.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que la recolección de residuos domiciliarios se brindará de manera totalmente normal en las dos zonas en las que se encuentra dividida la Capital. Asimismo, los operarios procederán al retiro habitual de los materiales reciclables depositados en los Puntos Verdes distribuidos en la vía pública.

Por su parte, la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) abrirá las puertas de su sede central ubicada en avenida La Paz 2440, atendiendo a los contribuyentes en la franja horaria de 7:15 a 16.

En el sector comercial, los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos desarrollarán sus actividades comerciales con normalidad. En idéntico sentido, los Paseos de Compras situados en El Piso, la “Ex Vía”, Del Puerto y San Gerónimo recibirán a los clientes en su horario tradicional de 9 a 21.

También mantendrán su vigencia las Ferias de la Ciudad, que se instalarán de 8 a 13 en la plaza Torrent.

Estacionamiento medido

Por su parte, la Subsecretaría de Transporte comunicó que este miércoles el sistema de estacionamiento medido funcionará de manera normal en el centro de la ciudad.

Además, se mantendrá una guardia de inspección en la oficina de calle Belgrano 2157.

Guardias de emergencia en el Tribunal de Faltas, cementerios y turismo

Los esquemas de control y los servicios esenciales mantendrán guardias técnicas activas para la resolución de contingencias urgentes.

El Tribunal de Faltas dispondrá de una guardia de 8 a 16 exclusivamente para la tramitación abreviada de secuestros comunes y retiro de vehículos de la vía pública, aunque los diferentes juzgados no tendrán atención generalizada.

En el ámbito de la Dirección General de Defunciones, la oficina del cementerio San Juan Bautista funcionará de 7 a 19 para gestiones urgentes de inhumación, introducción de cenizas o traslados. Dicho camposanto, junto a los del barrio Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador de Laguna Brava, abrirán en idéntica franja horaria para visitas.

Las tareas de prevención urbana quedarán cubiertas mediante guardias activas en las direcciones de Tránsito, Guardia Urbana y el Servicio de Ambulancias Municipal (Samun).

Finalmente, las oficinas de informes turísticos se organizarán por turnos: plaza Vera (7 a 22), Paseo de Compras del Puerto (7 a 15), plaza Cabral (8 a 21), Terminal de Ómnibus (8 a 20) y el Promo truck de Costanera Juan Pablo II y General Paz (9 a 21).

Cuáles son las áreas cerradas

Los trámites administrativos generales se verán interrumpidos hasta el jueves, y no habrá fiscalización de estacionamiento en el centro.

A su vez, las Unidades de Gestión Sube no estarán disponibles para la recarga o validación de tarjetas de transporte.

En contrapartida, las dependencias que no registrarán actividad de atención al público el miércoles son el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP) y la red de Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps). El resto de las oficinas administrativas de la comuna se plegarán al asueto, retomando la atención normal y habitual de los civiles a partir del jueves 25 de junio.