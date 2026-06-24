Con antorchas, cientos de fieles recorrieron las calles capitalinas por San Juan Bautista

La ciudad de Corrientes vivió este miércoles una de las jornadas más importantes de su calendario religioso con la solemnidad de San Juan Bautista. En el barrio Aldana, la parroquia que lleva su nombre convoca a cientos de fieles que participan de una intensa agenda espiritual y comunitaria que culminó por la noche con la tradicional procesión de antorchas.

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Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante la noche, cuando cientos de fieles participaron de la tradicional procesión de antorchas en honor a San Juan Bautista. Con las luces encendidas y acompañados por oraciones y cantos, los devotos recorrieron las calles del barrio capitalino en una manifestación de fe que reunió a familias, jóvenes y adultos.

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El lema de este año

La celebración forma parte de una semana de preparación organizada por el consejo pastoral de la parroquia, integrado por referentes de distintos grupos y movimientos religiosos bajo la coordinación del padre Cristian. Este año, las actividades se desarrollan bajo el lema “Desde una cultura del Encuentro, por una Paz desarmada y desarmante”, una consigna que atraviesa cada una de las propuestas.

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Desde las primeras horas de la mañana, el templo permaneció abierto para recibir a los devotos. La jornada comenzó con la misa del amanecer, seguida por momentos de oración, rosarios por la paz y adoraciones eucarísticas guiadas. Uno de los momentos destacados tuvo lugar a media mañana, cuando alumnos de escuelas cercanas participaron de una celebración especial junto a sus docentes y familias.

Por la tarde continúan los espacios de reflexión y encuentro, especialmente destinados a estudiantes secundarios. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la noche, cuando a las 20.30 cientos de fieles recorrieron las calles del barrio portando antorchas encendidas en honor a San Juan Bautista. La procesión representa el momento más emotivo de la festividad y expresa la profunda devoción de una comunidad que año tras año renueva su fe y sus tradiciones.