Cambios en la circulación del barrio Concepción: qué calles tendrán nuevo sentido

La circulación vehicular en el sector Oeste del barrio Concepción tendrá una nueva organización. Con el objetivo de mejorar el tránsito, evitar maniobras riesgosas y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, se aprobó una ordenanza que establece el sentido de circulación en varias calles estratégicas de la zona. Los cambios fueron aprobados este jueves durante una nueva sesión del Concejo Deliberante.

¿Qué calles?

La iniciativa apunta a ordenar una conexión vial clave entre la avenida Iberá y su prolongación hacia el Este a través de la avenida Cruz del Sur, incluyendo además las intersecciones con las calles Santa Catalina, Aconcagua y Tupungato. Se trata de un área que en los últimos años registró un importante crecimiento urbano y un aumento sostenido de la circulación vehicular.

Según se fundamentó durante el tratamiento del proyecto, la reorganización resulta necesaria para dar mayor fluidez al tránsito y reducir situaciones de conflicto en cruces y accesos utilizados diariamente por vecinos del barrio y de zonas aledañas.

La medida fue aprobada este jueves durante la decimosexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Corrientes, presidida por Marcos Amarilla. En la jornada también se trataron distintas ordenanzas y resoluciones, ingresaron nuevos proyectos legislativos y se concretaron reconocimientos a personalidades de la ciudad.

Con esta disposición, el municipio busca adaptar la infraestructura vial al crecimiento que experimenta el barrio Concepción, promoviendo una circulación más ordenada y segura para quienes transitan diariamente por el sector.