Corrientes: estos son los cambios de tránsito por las obras sobre Ruta 12

Vialidad Nacional dispuso un esquema de desvíos temporarios y pautas obligatorias de circulación a lo largo de todo el tramo en obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 12.

El organismo vial remarcó que todas las calles colectoras funcionan estrictamente bajo la modalidad de sentido único por razones de seguridad. La guía detalla los recorridos habilitados para los sectores Sur y Norte, los puntos de retorno técnico y el procedimiento correcto para ingresar de forma segura al Aeropuerto de la Capital.

Sector Sur: las alternativas entre las rotondas de Maipú e Independencia

Los desvíos sobre los Puentes Pirayuí y los accesos de la calle Verona concentran las principales modificaciones.

El avance de los trabajos comprenden el tramo entre la Rotonda de la Avenida Maipú y la Rotonda de la Avenida Independencia. Para los conductores que transitan desde Maipú hacia Independencia, el punto crítico se localiza sobre los Puentes Pirayuí: el desvío obliga al tránsito general a dirigirse hacia la izquierda, quedando la calzada derecha destinada con exclusividad para frentistas y usuarios locales.

Tras cruzar el puente, se debe continuar por la colectora izquierda, girar a la derecha para empalmar la colectora derecha y reincorporarse a la traza principal de la Ruta 12 antes de la rotonda.

En sentido inverso, para quienes bajan hacia el sur desde la Rotonda de Independencia con destino a Maipú, existen dos variantes: ingresar de forma directa a la colectora izquierda desde la rotonda o avanzar 700 metros por la Ruta 12 para descender luego por la rama derecha hacia esa misma colectora.

Quienes necesiten regresar hacia Independencia encontrarán un retorno habilitado 700 metros después de pasar la calle Verona, cruzando hacia la colectora derecha.

Quienes no requieran retornar, continúan derecho por la colectora izquierda hasta los Puentes Pirayuí, donde una rampa de subida los reincorpora a la calzada principal.

Sector Norte: circulación a Misiones, cruces escolares y la zona de Santa Ana

El tramo hasta la Ruta Provincial Nº 43 presenta un alto volumen vehicular y zonas con semaforización.

En el sector comprendido entre la Rotonda de Independencia y el acceso a Santa Ana (Ruta Provincial Nº 43 y Perichón), la circulación hacia el norte ofrece la opción de continuar por la Ruta 12 o tomar la colectora derecha. En ambas alternativas se debe moderar la velocidad al llegar al Puente de la Avenida Centenario debido a la existencia de un cruce regulado por semáforos.

Desde Vialidad Nacional solicitaron extremar los recaudos a quienes elijan la colectora derecha, ya que atraviesa un tejido urbano con intensa actividad comercial local y establecimientos educativos.

La reincorporación a la Ruta 12 se realiza 1.200 metros más adelante mediante una rampa donde los vehículos de la traza principal tienen estricta prioridad de paso.

Uno de los nudos viales más complejos se registra en la intersección con la Avenida Libertad, sector que demanda respeto a las velocidades máximas por el volumen de flujo vehicular diario.

Más adelante, ante la falta de finalización del puente de alto nivel en el Acceso a Santa Ana, la colectora derecha funciona como distribuidora principal. Desde este nodo, los automovilistas pueden ingresar a la Ruta Provincial Nº 43 hacia Santa Ana, seguir camino a Perichón, tomar la colectora izquierda para realizar retornos, ingresar a la Ruta 12 rumbo a Misiones o retroceder hacia la Rotonda de Independencia.

En sentido inverso (Misiones - Corrientes), la bajada hacia la colectora izquierda distribuye los accesos a Santa Ana (izquierda) y Perichón (derecha), conectando luego con la rampa de subida a la ruta principal.

El ingreso correcto al Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro

Las autoridades advirtieron que el primer empalme visible sobre la calzada es de salida y está prohibido usarlo de acceso.

El punto que genera el mayor índice de confusiones y maniobras peligrosas entre los civiles es el acceso al Aeropuerto Internacional Dr. Piragine Niveyro. Desde la obra se aclaró que el primer empalme que se visualiza sobre la izquierda de la Ruta Nacional Nº 12 funciona de manera exclusiva como vía de salida de la terminal aérea, por lo que se encuentra estrictamente prohibido su uso para ingresar.

El procedimiento técnico y correcto para ingresar al Aeropuerto se realiza únicamente a través de la colectora izquierda. Para efectuar la maniobra de forma segura, los usuarios deben utilizar el retorno habilitado en la zona, transitar por la colectora derecha, cruzar por debajo del puente de alto nivel de Santa Ana e incorporarse posteriormente a la colectora izquierda, carril que conduce de manera directa y señalizada a la mesa de entrada de la terminal aérea.