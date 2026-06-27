Entre las llamas, un pedido de paz: el mensaje de la quema del muñeco en Corrientes

La tradicional quema del muñeco de la parroquia San Juan Bautista volvió a convocar a cientos de vecinos del barrio Aldana este viernes por la noche. Sin embargo, esta vez el fuego tuvo un significado diferente. La enorme escultura de arte efímero no fue pensada para representar a un personaje, sino para transmitir un mensaje que atravesó fronteras: un pedido por la paz en el mundo.

Luego de un festival musical, la kermés y los sorteos, llegó el momento más esperado por las familias que colmaron el patio trasero de la parroquia.

Este año, la obra estuvo inspirada en los conflictos globales y en la creciente violencia que afecta a distintas regiones del planeta. Bajo el lema "Por la paz en el mundo", la comunidad decidió convertir una tradición centenaria en una expresión de esperanza.

La propuesta tomó como referencia las palabras del papa Francisco sobre la denominada "tercera guerra mundial a pedazos", una expresión con la que el pontífice describía los múltiples conflictos armados que se desarrollan simultáneamente en diferentes lugares del mundo.

La escultura también buscó visibilizar el drama que viven millones de personas a causa de las guerras, los genocidios y los desplazamientos forzados de poblaciones enteras. El objetivo fue invitar a la reflexión a través de una de las tradiciones más emblemáticas de la festividad de San Juan.

Al momento de encender el muñeco, el fuego adquirió un profundo sentido simbólico. Desde la parroquia explicaron que la quema representó una súplica colectiva para dejar atrás el individualismo, la violencia y la agresión, con la intención de construir una verdadera cultura del encuentro.

El mensaje fue acompañado por la participación de los artistas que trabajaron en la realización de la obra, concebida como una pieza de arte efímero destinada a desaparecer entre las llamas, pero a permanecer en la memoria de quienes presenciaron el ritual.

La jornada comenzó a las 21 con un festival que reunió música, danza y propuestas para toda la familia. Sobre el escenario se presentaron los grupos Alma de Chamamé, Sentir Moreno y muchas propuestas musicales que animaron la noche.

Los festejos patronales habían comenzado el miércoles 24 de junio, día litúrgico de San Juan Bautista, con una jornada de oración y la tradicional procesión con antorchas por las calles del barrio Aldana, una manifestación de fe que reunió a cientos de fieles.