Alistan obras en el parterre de la costanera para ordenar la circulación en el puerto

Un nuevo plan de obras incluirá una intervención en el parterre de la Costanera. Así lo confirmó el intendente Claudio Polich, quien adelantó que los trabajos comenzarán en poco tiempo y estarán orientados a mejorar la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El jefe comunal explicó que la iniciativa forma parte de un conjunto de obras previstas para los próximos meses y que tendrá como eje la reorganización del tránsito en el área cercana al puerto.

"Estamos con un buen plan de obras, empezando algunas que son importantes. Ahora, dentro de poco tiempo, vamos a empezar unas obras que tienen que ver con el parterre de la Costanera. Con la zona del puerto, vamos a darle un poco de orden a la circulación en ese lugar", afirmó Polich en comunicación con los medios.

Por el momento, el intendente no brindó mayores detalles sobre el alcance de la intervención ni precisó una fecha de inicio de los trabajos, aunque remarcó que las obras forman parte del plan que lleva adelante el Municipio para mejorar la infraestructura urbana y el ordenamiento del tránsito.