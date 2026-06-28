Corrientes: cientos de vecinos alentaron a la Selección en una nueva edición del Fan Fest

La pasión por la Selección argentina volvió a sentirse con fuerza en la ciudad de Corrientes durante la noche de este sábado, cuando cientos de vecinos se reunieron en la rotonda Poncho Verde para disfrutar de la tercera edición del Fan Fest organizado por la Municipalidad.

El evento, que ya se consolidó como un clásico durante el Mundial 2026, convocó a familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol, quienes compartieron la previa con juegos, sorteos y distintas propuestas recreativas antes de seguir el encuentro de la Selección en una pantalla gigante.

Al igual que en las ediciones anteriores, realizadas en la propia rotonda Poncho Verde y en el barrio 17 de Agosto, la jornada volvió a desarrollarse en un ambiente seguro, participativo y pensado para todas las edades.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó la gran convocatoria y el clima que se vive en cada edición del Fan Fest. "Con mucha alegría vivimos este Fan Fest de la Municipalidad aquí en la Poncho Verde. Es el tercer partido que disfrutamos junto a todos los vecinos y realmente se vive un clima de mucha expectativa y entusiasmo", expresó.

Además, remarcó que el principal valor de la propuesta es la participación del público.

"Se viven muchas emociones, llegan los goles, los gritos y los colores que nos acompañan. Lo más importante es el público, porque la convivencia es magnífica, hay mucho respeto y todos pueden disfrutar del partido desde su lugar. Eso hace que aquí se viva una verdadera fiesta", afirmó.

La Poncho Verde, sede del próximo Fan Fest

Sand también explicó que la rotonda Poncho Verde volverá a ser el escenario elegido para el próximo encuentro de la Selección argentina, previsto para el viernes 3 de julio, cuando el conjunto nacional enfrente a Cabo Verde.

"Sin dudas la Poncho Verde ya es el lugar elegido por todos. Es un ícono de la ciudad para este tipo de eventos. El próximo partido también lo vamos a hacer acá. Creemos que además ya tenemos que tomarlo como cábala. Venimos muy bien con los resultados y queremos seguir acompañando a la Selección paso a paso junto a todos los vecinos", sostuvo.

Con tres exitosas ediciones consecutivas, el Fan Fest impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich continúa consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad durante el Mundial 2026, ofreciendo una propuesta gratuita, familiar y pensada para que correntinos y visitantes vivan juntos la pasión por la Selección argentina.

La gran respuesta del público en cada convocatoria ratifica el éxito de una iniciativa que ya forma parte de la agenda recreativa de la ciudad y que, para muchos vecinos, también se convirtió en una verdadera cábala para acompañar al equipo nacional en su camino mundialista.