Corrientes vibró con el Raid Náutico de las Américas y la motonáutica del NEA

Durante el fin de semana, las aguas del río Paraná frente a la playa Arazaty se convirtieron en el epicentro de la velocidad con la cuarta fecha del Raid Náutico de las Américas y el Encuentro de Motonáutica del NEA.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes, las dos jornadas convocaron a más de 30 pilotos, registrando un récord de inscriptos para el campeonato. Desde el área de Turismo y Deportes destacaron el notable impacto económico y el masivo marco de público local y regional que consolida a la Capital como una gran vidriera deportiva.

Competencia sudamericana y récord de pilotos en la playa Arazaty

Las jornadas se desarrollaron a lo largo del sábado y domingo, capturando la atención de una multitud que se apostó en las arenas de la playa Arazaty. La Capital correntina se posicionó como sede clave al recibir el Raid Náutico de las Américas, un circuito de reconocimiento sudamericano que conecta de manera competitiva a pilotos de Argentina, Brasil y Uruguay (particularmente la localidad de Las Cañas), atrayendo a referentes del motociclismo acuático de todo el continente.

En paralelo, se realizó el Encuentro de Motonáutica del NEA, un espacio tradicional que reunió a embarcaciones clásicas y de alta velocidad de diversas localidades costeras de la región. “Hemos vivido por primera vez esta competencia aquí en nuestra ciudad y estamos muy contentos de recibir un evento de tanta identidad y jerarquía”, enfatizó el secretario de Turismo y Deportes municipal, José Sand, quien precisó que la fecha logró congregar a más de 30 pilotos en pista, alcanzando la mayor cantidad de inscriptos de todo el campeonato.

Impulso económico y articulación público-privada en la Capital

Desde la gestión del intendente Claudio Polich ratificaron la prioridad de insertar a la ciudad dentro del calendario de competencias deportivas de relevancia nacional e internacional, potenciando al río Paraná y a sus balnearios públicos como infraestructuras naturales de primer nivel para el turismo de eventos.

Al respecto, José Sand remarcó que los excelentes resultados de convocatoria y logística son el fruto directo de un esquema de trabajo articulado entre el sector público y las inversiones del sector privado.

El flujo continuo de mecánicos, pilotos, familias y aficionados de provincias vecinas generó un significativo movimiento en los rubros hoteleros, gastronómicos y comerciales de la ciudad, dinamizando la economía local durante todo el fin de semana.

Despliegue de los 100 Kilómetros y proyección de la agenda costera

Las actividades iniciaron el sábado por la mañana y se extendió hasta las últimas horas de la tarde dominical. El público apostado en las defensas y la costa pudo disfrutar de la tradicional y exigente "Carrera de los 100 Kilómetros", además de las vibrantes pruebas de destreza técnica en el circuito boyado diseñado especialmente frente a las playas capitalinas.

La masiva respuesta funciona como un indicador clave para el área de Deportes del municipio. Desde el Ejecutivo local concluyeron que el éxito de este fin de semana náutico actúa como un punto de partida para continuar promoviendo actividades de estas características que refuercen la histórica relación identitaria de Corrientes con su río, aprovechando el valor estratégico de sus recursos naturales para mantener al destino en la vanguardia del turismo regional.